Pariul unei familii din Gorj: venituri consistente din creşterea struţilor

O familei este compusă din două femele şi un mascul. Constantin Cilincă a spus că a învăţat pe parcurs despre creşterea şi înmulţirea struţilor.

„Muncim cu toţii din familie la ferma noastră, ne ajutăm mereu unii pe alţii.





La început de drum, este dificil ca în orice business, dar învăţând din propriile greşeli, am ajuns în momentul de faţă să ni se pară uşoară creşterea şi îngrijirea familiilor producătoare de struţi şi incubarea ouălor de struţi.





Ca în orice afacere au fost şi eşecuri, dar nu am renunţat deoarece fac parte dintr-o familie de oameni ambiţioşi. În acest tip de afacere ai nevoie de foarte multă implicare şi răbdare.





Fiind păsări foarte mari, cele mai mari, de fapt, au nevoie de un spaţiu mai mare, undeva la 250 m² per familie“, explică fermierul Constantin Cilincă.

„Anual se cheltuie aproximativ 2.500 euro cu ei”

Cheltuielile cu creşterea struţilor nu sunt deloc de neglijat. De asemenea, păsările au nevoie de un mediu propice pentru a creşte.

„Struţii sunt foarte rezistenţi la boli şi temperaturi scăzute, în plus au nevoie de linişte şi o alimentaţie corespunzătoare. Anual se cheltuie aproximativ 2.500 euro cu ei”, arată Cilincă.

„Este nevoie de foarte multă implicare şi răbdare“

Familia Cilincă a început să crească struţi din întâmplare. Constantin Cilincă a povestit că a aflat despre creşterea acestor păsări în timp ce căuta cu totul altceva pe Internet.

„Le-am povestit şi celor din familie despre această activitate. Am ajuns la concluzia că se merită să investim. În luna august am achiziţionat prima familie de struţi, familie foarte tânără, pe care îi detin şi în momentul actual fiind o familie producătoare. Ca în orice business au fost şi eşecuri, dar nu am renunţat deoarece fac parte dintr-o familie de oameni ambiţioşi. În acest tip de afacere ai nevoie de foarte multă implicare şi răbdare”, spune el.

Primele ouă, după doi ani

Struţii au început să facă ouă după doi ani. Familia Cilincă a achiziţionat un incubator pentru 60 de ouă.

„Vindem pui în prezent, deoarece nu avem spaţiu suficient în momentul actual pentru creşterea mai multor familii de adulţi. Majoritatea oamenilor cumpără struţi şi pui pentru dezvoltarea unei afaceri”, a precizat Constantin Cilincă.

Pentru a se dezvolta, familia Cilincă a cumpărat încă zece pui din ferme din România şi Franţa, pentru formarea mai multor familii. Primii pui din fermă au apărut anul trecut. Fermierul îşi doreşte să ajungă la zece familii de struţi.

Consumul de carne de acest fel este în continuă creştere, deoarece este foarte sănătoasă şi este lipsită de colesterol.

