Pacient cu trupul plin de răni după o lună de internare în spitalul din Târgu Jiu. A murit într-o clinică privată din Bucureşti

Teribila întâmplare s-a petrecut în vara anului trecut, iar familia s-a hotărât să o facă publică abia acum după ce a constatat că ancheta bate pasul pe loc şi doreşte ca nimeni să nu mai treacă printr-un asemenea coşmar.

Marian Adrian Kolecha avea vârsta de 65 de ani când a suferit un accident vascular cerebral şi a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu. După o perioadă petrecută la ATI, starea bărbatului s-a îmbunătăţit şi a fost transferat la Secţia de Neurologie.

În tot acest timp, familia nu l-a putut vedea din cauza restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19. După un timp, pacientul a fost mutat din nou la ATI, pentru că starea lui s-a înrăutăţit.

Fiica acestuia a reuşit să intre şi să-l vadă. S-a îngrozit când a văzut rănile care erau pe tot corpul. Medicul i-a recomandat să îl ia acasă şi să-l îngrijească.

„În a doua serie la ATI, soţia mea a reuşit până la urmă să intre la el şi i s-au arătat doar unele dintre răni, cele de pe fese. Am fost îndrumaţi să-l luăm acasă să avem grijă de el. Necunoscând domeniul medical şi pentru că nu puteam să avem grijă de el în situaţia în care era, am stabilit să fie transferat la clinica privată «Sfântul Sava» din Bucureşti, cu acordul medicului“, a povestit Alin Lădaru, ginerele pacientului decedat.

„Diagnosticul medicilor a fost de septicemie cauzată de multiplele infecţii“

Medicii de la Bucureşti l-au examinat şi s-au îngrozit de rănile multiple pe care le avea pacientul. Au făcut o serie de fotografii pe care le-au trimis familiei, care a fost anunţată de faptul că nu va putea supravieţui mai mult de 48 de ore, având în vedere starea de gravă în care se află. Marian Adrian Kolecha (foto dreapta, arhivă personală) a decedat pe data de în clinica din Bucureşti.

„Sunt escare produse de la neîngrijire, de la faptul că nu a fost întors de pe o parte pe alta. Eu am propus să cumpăr o saltea specială pentru escare, care face mişcări, dar mi s-a spus că există şi la ATI. A fost internat în clinica din Bucureşti pe datade 7 iulie şi a decedat pe 12 iulie. Nu s-a făcut autopsia, iar diagnosticul medicilor a fost de septicemie cauzată de multiplele infecţii pe care le-a avut: infecţii urinare, pulmonare, escare, candida, de când a fost intubat şi avea răni pe gât. Noi am plecat la Bucureşti pentru recuperare neurologică. Am avut şocul vieţii atunci când ni s-au arătat fotografii. A fost formată o comisie medicală. Am fost chemaţi la clinică, pentru a ni se spune că la modul în care se prezintă situaţia, nu va rezista mai mult de 48 de ore“. a precizat Alin Lădaru, ginerele pacientului decedat.

Plângere penală

Plângerea penală a fost depusă în luna septembrie a anului trecut. „Sâmbăta trecută am fost audiaţi şi noi, eu cu soţia mea, iar soacra mea cu o săptămână înainte. Am decis să facem publică acum drama din familia nioastră pentru că nu am fost hotărâţi şi am mers pe premisa şi varianta ca persoanele vinovate să răspundă în faţa legii. Ne este teamă ca totul se va muşamaliza, că se va face o comisie medicală şi nu se va întâmpla nimic“, a transmis Alin Lădaru.

A fost sesizat Colegiul Medicilor

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a sesizat Colegiul Medicillor cu privire la acest caz: „Am făcut o sesizare către Colegiul Medicilor pentru a analiza acest caz. De asemenea, am constituit comisia de verificare a procedurilor şi protocoalelor medicale”.

