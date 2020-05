Mărturisirea făcută de italianul considerat „pacientul zero“, prima persoană infectată cu noul coronavirus: „În România eram un delincvent“

Cesare a stat timp de câteva zile în Gorj. Acesta susţine, într-un interviu acordat pentru Digi24, că în România este considerat ca omul care a adus virusul, iar în Italia se vorbea că a adus virusul din România. Cesare spune că nu se simţea bine dinainte de a pleca în România, dar nu a ştiut că era infectat cu COVID-19. Italianul spune că nu a infectat pe nimeni în România: „Eu nu am infectat pe nimeni. Nici în România, nici aici. Acolo am ajuns marţi noapte la Craiova, cu un avion. Am mers direct acasă, acolo am avut febră, dar am luat o tachipirină (nr. paracetamol) şi dimineaţă nu mai aveam febră. Am fost la primărie să plătesc taxele. Am scos bani, am plătit taxele şi am mers acasă. Atunci am avut iar febră. Eu de multă vreme ma simţeam aşa, obosit. După mine, acest virus îl aveam de 20 de zile. Asta cred acum, azi. Dacă ştiam că îl am, nu aş fi plecat în România. Nici măcar în Italia, stăteam acolo. Erau primele simptome. Aici au vorbit despre mine şi au zis că am venit din România şi am adus virusul aici“.

Cesare a fost la un atelier de prelucrare a lemnului, pentru că spaţiul în care se desfăşoară activitatea îi aparţine şi îl are închiriat. Aici s-a întâlnit cu patronul. Acesta nu a contactat boala. În schimb, un angajat de 24 de ani a fost infectat, cu toate că nu a intrat în contact cu cetăţeanul italian. Se bănuieşte că virusul ar fi fost luat de pe o suprafaţă. Acesta a fost asimptomatic.

„Doctorul mi-a spus că nu e nimic, este o răceală“

Cesare Emendatori a povestit că au apărut tot felul de informaţii inventate despre el. Italianul a spus că a fost la medic, dar acesta i-a dat un tratament simplu: „În România chiar au zis că eu am ajuns la Craiova, că am stat o zi jumate acolo cu o amantă şi pe urmă am mai stat o zi jumate la Târgu Jiu, cu o altă amantă. Şi eu eram cu fiul meu, înţelegi, cum eram eu cu amanta? Eram cu acest prieten şi cu fiul meu. Am fost acasă la mine, am şi un apartament în Târgu Jiu. Ţi-am explicat ce am făcut, m-am dus să plătesc taxele. Trecuse mult timp şi am zis să fac un salt, trei zile şi noapte bună. Nu ştiam că o să-mi apară febră acolo în România. Doctorul când mi-a dat medicamentele mi-a spus că nu e nimic, este o răceală, să iau pastile şi trece a doua zi. Nimeni nu era conştient de această boală. Când m-am întors şi am fost la control, doctorul m-a trimis să fac această radiografie pentru plămâni“.

Nu a fost intubat

Când a revenit în Italia, în urma analizelor efectuate, Emendatori a aflat că este infectart cu noul coronavirus. El a fost internat într-un spital din Italia. „Eu nu am fost intubat, am respirat singur. Eu cred că atunci când am ajuns la spital, virusul trecea deja. Acestui client de-ai mei, care îmi este şi prieten, lui nu i-au făcut testul. El a stat acasă zece zile cu febră şi doctorul i-a dat paracetamol. Într-o sâmbătă seara s-a simţit foarte rău şi soţia l-a dus la spital. Acolo i-au găsit pneumonie. I-au dat tratament şi l-au trimis acasă. După trei zile şi-a infectat, soţia, copiii şi mama. Avea 84 de ani“, a relatat italianul.

O perioadă de coşmar

În schimb, familia lui Cesare Emendatori nu a fost infectată. În schimb, a fost afectată de tot ce s-a întâmplat. Alina, soţia lui Cesare, spune că nu era lăsată de vecini nici să iese din casă pentur a întinde rufe, iar oamenii nu treceau prin faţa casei, de frică să nu se infecteze. De asemenea, femeia primea mesaje de acasă, din România, prin care i se mulţumea ironic că au adus virusul în ţară.

„În România eram un delincvent şi un purtător de virus, în Italia devenisem un infectat care a adus virusul din România. Nici nu ştiai ce să faci...“, a mărturisit Cesare.

Acesta deţine un restaurant în Rimini, pe care a fost nevoit să-l închidă. Acum se pregăteşte de redeschidere, dar cu numai jumătate din numărul de salariaţi.