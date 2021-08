Licean din Gorj, printre cei mai buni din lume la Lingvistică, disciplină care nu se studiază în şcoală

Liceanul din Târgu Jiu a fost cel mai tânăr component din echipa României. Olimpiada trebuia să se desfăşoare în Letonia, dar, din cauza pandemiei de COVID-19, a avut loc online, iar fiecare echipă a susţinut probele într-un centru din fiecare ţară. În România, centrul unde au fost susţinute probele a fost la Institutul de Lingvistică.

Lingvistica este gramatica comparativă a limbilor. Elevii (care nu studiază această disciplină la şcoală) primesc traduceri ale unor sevenţe, grupuri de cuvinte, iar pe baza unor asocieri, cum este în două limbi, deduc o regulă generală de formare a timpurilor verbale, a categoriilor de gen, persoană etc. Se fac deducţii logice - explică profesorii.

Mihai a povestit pentru „Adevărul“ că două probleme au fost mai dificile.





„Au fost două probe, una individuală şi alta pe echipă. Proba individuală a constat în cinci probleme de rezolvat în şase ore. Primele două probleme au fost foarte dificile. Am început cu ultimele două pentru că mi s-au părut mai accesibile. Cred că mai aveam la dispoziţie aproximativ două ore.





Am abordat problema cu numere şi până la urmă am reuşit să mă «prind» de ideea problemei. Am mai avut la dispoziţie o jumătate de oră şi am încercat să rezolv şi problema a doua. La proba pe echipe a fost o experienţă interesantă pentru că a trebuit să colaborăm toţi. A fost o problemă complexă pe care am rezolvat-o pe nouă pagini. Mă aşteptăm la o medalie de argint, după ce am văzut rezolvarea problemelor şi mi-am dat seama că nu am făcut ultima problemă“, spune el.