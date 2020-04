Gorjean aflat la muncă în Germania, în spital în stare gravă după ce un perete din beton s-a prăbuşit peste el

Familia acestuia este disperată pentru că nu a fost informată despre starea lui şi încearcă să-l contacteze.

Soţia lui Robert, Anca Remetea, a relatat pe Facebook că a fost contactată la telefon de un coleg al soţului, care a anunţat-o că a avut loc un accident de muncă: „Soţul meu, Remetea Robert, a plecat de acasă în 10 ianuarie 2020, pentru a semna un contract de muncă la o firmă, pe nume Linkamp, care se ocupă cu demolări, având ca şef de şantier un anume Bernad C., din Haţeg. În data de 23.04.2020 am fost contactată de unul din colegii lui de muncă, român, pe nume A. Dan, care mi-a relatat următoarele: «Soţul tău a suferit un accident în timpul muncii, şi anume o placă de ciment s-a rupt şi i-a rupt ambele picioare». Am rugat să îmi spună dacă era conştient, dacă era lovit la cap, tot ce am mai putut întreba până să cedez… Mi-a zis să aştept că încearcă ei să ajungă seara la el să îi ducă un telefon să ia legătură cu fetiţa lui de 5 ani, care îl aşteaptă seară de seară. După aşteptări, nu am avut niciun răspuns, am sunat la firmă şi pe numitul Bernad C. şi niciun răspuns… colegii nu mai spun nimic, le este frică…“.

Robert Remetea este din satul Pocruia, localitatea Tismana.

Vrea să meargă la spital

Femeia a reuşit, până la urmă, să-şi găsească soţul la un spital din zona Wolfsburg. Anca Remetea vrea să meargă la soţul ei, dar caută o persoană care s-o ajute cu traducerea: „Nu ştiu limba germană şi am căutat pe cineva cu suflet bun să mă ajute să căutăm spitalul unde l-au dus pe soţul meu fiindcă mi-am dat seama că ceva nu este în regulă deoarece pe mine nu m-a contactat nimeni de la firma respectivă că să îmi transmită cele întâmplate. Am sunat în final la spitalele din zona Wolfsburg şi l-am găsit la spitalul Krankenhaus Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg, Germania, ca şi persoană neidentificată, în stare foarte gravă“.

„Vor să muşamalizeze tot ce s-a petrecut“

Anca Remetea susţine că şeful soţului ei a refuzat să-i ofere infomaţii cu privire la starea în care se află soţul ei. Femeia crede că se doreşte muşamalizarea cazului: „Am reîncercat disperată să iau legătura la firmă şi în final mi-a răspuns numitul Bernad C. şi mi-a transmis că pe el nu îl interesează şi că el este şef de şantier, nu de personal. Cine l-a pus să vină în Germania?. Atunci am înţeles că vor să muşamalizeze tot ce s-a petrecut şi că de asta ei l-au lăsat acolo ca şi persoană neidentificată… Vă rog din suflet, ajutaţi-mă! Sunt disperată şi îndurerată! Oricine mă poate ajuta rog să mă contacteze în privat”.

Femeia a aunţat că a fost contactată de Ambasada României şi că se află în legătură şi cu spitalul la care este internat si soţul său.