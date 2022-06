Finalizarea străzii care face parte din Ansamblul lui Brâncuşi „Calea Eroilor“, amânată pentru a treia oară

Aceasta este a doua amânare a termenului de finalizare a lucrării. Constructorul şi-a asumat că va termina investiţia în patru luni, până la finalul lunii octombrie, urmând ca în ultimele două luni să fie remediate eventualele nereguli constatate de către comisia de recepţie.

„Societatea care execută lucrările a trimis o adresă către Primrian Târgu Jiu, din care îşi exprimă dorinţa de a continua lucrările. Am avut două variante pe care le-am luat în calcula şi le-am analizat, cu punctele forte şi cele slabe, şi, după analizele pe care le-am făcut în cadrul unor întâlniri cu specialişti la care au participat domnul arhitect Dorin Ştefan, dirigintele de şantier, constructorul am luat o hotărâre. (...)

Hotărârea este luată şi este de a prelungi contractul cu încă şase luni: patru luni pentru execuţia lucrărilor şi ne-am luat ca marjă încă două luni, deoarece comisia de recepţie poate să constate anumite aspecte neconforme şi pot să ceară remedierea acestora. Această perioadă coincide cu finanţarea pe PNDL“, a spus primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Raul Chiriac, directorul Direcţiei de Investiţii din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a spus că s-a încheiat şi un grafic de lucrări: „Am evaluat lucrările executate şi ceea ce a rămas de executat, considerând şi revenind la solicitarea constructorului. Lucrările executate la partea cea mai complexă au fost realizate. Restul de executat are în vedere strict pavimentul şi cele două parcuri. Considerăm că termenul pe care constructorul îl propune, de 30 octombrie, este rezonabil, conform graficului transmis de către constructor“.

Primăria Târgu Jiu riscă să piardă finanţarea

Reprezentanţii Primăriei Târgu Jiu au mai susţinut că în cazul în care s-ar fi reziliat contractul, finanţarea de la Ministerul Dezvoltării ar fi fost oprită, deoarece aceasta expiră la finalul acestui an: „În varianta încetării contractului ar presupune reevaluarea restului de executat. O reevaluare implică creşterea costurilor la preţurile actuale ale pieţei, o prelungire cu cel puţin 12 luni, care implică procedura de achiziţie, creşterea preţului, şi achiziţionarea pietrei. Un alt dezavantaj este că expirând contractul de finanţare ar însemna o preluare a tututor cheltuielilor la bugetul local. Propunerea de prelungire este rezonabilă. Am propus aplicarea de penalităţi pentru restul de executat. Soluţia rezonabilă este continuare pentru încheierea în acest an a contractului", a mai spus Raul Chiriac.





A treia amânare

Este a treia amânare pe care o acordă Primăria Târgu Jiu pentru finalizarea acestei lucrări. Ordinul de începe al lucrărilor a fost emis la jumătatea lunii februarie 2020, cu o durată de execuţie de 12 luni.





Contractul a suportat două decalaje de termene datorate pandemiei, la solicitarea constructorului, ca urmare a introducerii stării de urgenţă.





În luna octombrie 2020, antreprenorul general a solicitat aducerea unui subcontractant care să facă toate diligenţele pentru a duce la îndeplinire contractul. Aşa că a mai fost un decalaj de termen până la 30 iunie 2022.





„Aceste două decalaje sunt generate de pandemie şi de anumite soluţii care au apărut pe parcursul execţiei. Proiectul a conţinut şi refacerea întregii infrastructuri a strrăzii, pornind de la reţelele tehnico - edilitare, eliminarea cablurilor aeriene, reţelele de gaze, de apă, canalizare menajeră şi pluvială. În funcţie de situaţia din teren, au fost necesare anumite reîntregiri de conducte, ceea ce a necesitat anumite perioade de timp. La asta s-a mai adăugat revizuirile anumitor elemente la solicitarea arhitrectului“, au precizat edilii.

