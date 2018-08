Europarlamentarul Maria Grapini spune că n-a urmărit protestul din 10 august: „Am venit acum direct de la Colibiţa şi nu am avut televizor“

Întrebată despre acţiunea jandarmilor din 10 august, europarlamentarul Maria Grapini a spus că nu ştie foarte bine despre ce vorba, pentru că nu s-a uitat la televizor:

„Poate mă credeţi sau nu, dar eu nu am putut să prind niciun post de televiziune. Am venit acum direct de la Colibiţa (n.r. - staţiune din judeţul Bistriţa-Năsăud) şi nu am avut televizor. M-am luat după ce am văzut în presă şi am dat o declaraţie, dar eu direct nu am putut să văd ce s-a întâmplat acolo“.