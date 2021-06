Drumurile proaste din România îi fac pe oamenii de afaceri să renunţe la maşină pentru avionul personal

Dumitru Mărgeloiu, un cunoscut om de afaceri din judeţul Gorj, care este şi vicepreşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017, deţine un avion de mici dimensiuni cu care se deplaseză atât în scop profesional sau personal, cât şi pentru agrement.

Acesta deţine licenţa de pilot şi a efectuat numeroase curse fără să aibă niciun fel de probleme. Omul de afaceri se deplasează în orice colţ al ţării în mai puţin de trei ore, în condiţiile în care o călătorie pe drumurile ţării ar însemna să îşi petreacă toată ziua în maşină.

Gorjul este izolat, pentru că niciun drum de viteză nu ajunge în acest judeţ.

„Există lângă zona Dăneşti, un aerodrom, care este utilizat destul de intens. În fiecare săptămână vin şi aterizează între cinci şi zece aeronave, unele chiar din străinătate. De aproximativ doi ani sunt aproape de acest aerodrom care se află în satul Barza, o denumire predestinată. Sunt nenumăraţi oameni de afaceri din ţară, care vin, unii cu avion propriu, iar alţii cu avion închiriat, în acest fel la Târgu Jiu“, a spus Dumitru Mărgeloiu.

În cel mult trei ore ajunge până la orice graniţă

Timpul parcurs cu un avion se reduce foarte mult. Dumitru Mărgeloiu spune că a reuşit să ajungă la marginea României, la graniţa cu Republica Moldova, în nici două ore şi jumătate.

„Pot să vă dau câteva exemple. De la Târgu Jiu şi până la Galaţi fac două ore şi 40 de minute. Anul trecut, am zburat în zona Suceava, la zece kilometri de graniţa cu Republica Moldova, şi am făcut două ore şi 20 de minute. Tot anul trecut a trebuit să merg la un consult medical la Timişoara. Am plecat de aici la ora 10,00, am traversat munţii, am ajuns la Timişoara şi am mers la consultaţie şi m-am întors la aerodrom, iar la ora 16,00, luam masa acasă“, afirmă omul de afaceri.

Distanţa rutieră dintre Târgu Jiu şi Timişoara este de 300 de kilometri şi este parcursă în aproximativ cinci ore dus şi cinci ore întors.

Omul de afaceri a precizat că în Occident acest gen de deplasare este o chestiune absolut normală.

Dumitru Mărgeloiu (stânga), alături fiul său, Andrei, doctorand la Universitatea Cambridge (Facebook)

Dumitru Mărgeloiu spune că lucrează împreună cu omul de afaceri care deţine aerodromul de la marginea municipiului Târgu Jiu la un proiect de accesare de fonduri europene prin Programului de Tranziţie Justă, care va fi destinat judeţelor care vor fi grav afectate din puncte de vedere economic ca urmare a renunţării la producţia de energie electrică pe bază de cărbune.

„Probabil că cea mai mare problemă a judeţului o reprezintă este accesul“

Fondurile vor ajunge în şase judeţe şi vor fi folosite pentru a face mai uşoară tranziţia către energia din resurse regenerabile.

„Am un proiect de suflet pe care doresc să-l dezvolt, deşi nu este pentru mine sau pentru o firmă de-a mea. Este ceva care să compenseze izolarea în care se află judeţul Gorj şi municipiul Târgu Jiu. Lucrez şi mă implic într-un proiect privind înfiinţarea unui aerodrom care să asigure aterizarea şi decolarea unor aeronave de medie dimensiune pe toată durata anului, astfel încât judeţul Gorj să fie mult mai accesibil. Nu este suficient pentru a da o amploare deosebită acestei activităţi. Eu sper să întocmim un proiect destul de bun care să fie dus la îndeplinire“, spune Mărgeloiu.

„Există teren suficient. Este o poziţie foarte potrivită, fiind în proximitatea oraşului. Ne dorim să poată ateriza la Târgu Jiu aeronave de dimensiuni medii, adică de 15-20 de persoane. Este o deschidere, faţă de a călători pe cale rutieră. La noi, în judeţul Gorj, probabil că cea mai mare problemă este accesul“, adaugă acesta.

Omul de afaceri spune şi că se doreşte extinderea pistei actuale de 750 de metri la 1.000 de metri, astfel încât la Târgu Jiu să poată ateriza avioane de dimensiuni medii.

Vă mai recomandăm să citiţi