Descoperire arheologică de senzaţie făcută de şeful pescarilor din Gorj

„Sunt norocos, am găsit întâmplător un topor de tip «celt». Piesa foarte rară este specifică Epocii Bronzului şi are o vechime de minim 3.000 mii de ani.Maine voi merge sa-l predau la Consiliul Judeţean Gorj. Oraşul Targu Jiu are rădăcini adânci“, a transmis Claudiu Fiu, pe pagina sa de Facebook.

Acesta spune că a găsit obiectul în mod întâmplător: „Am plecat cu soţia să culegem leurdă şi flori prin pădurea din Dealul Târgului. S-a răsturnat un copac cu rădăcini cu tot. Am văzut că este o culoare atipică la suprafaţa terenului. Mi-am dat că este ceva diun metal şi vechi. Probabil că a fost scos din pământ atunci când copacul a ieşit cu rădăcini cu tot. L-am găsit într-o râpă“, a povestit Claudiu Fiu.

Foto: facebook.com/fiu.claudiu

El spune că a discutat cu un arheolog apreciat şi a aflat că obiectul găsit poate fi din categoria „Patrimoniu“: „Din ce am discutat cu un arheolog cunoscut, profesor universitar, obiectul are o vecbime de minim 3.000 de ani, cu 1.000 de ani înainte de perioada dacică. M-a sfâtuit să îl predau autorităţilor pentru că este vorba de un obiect rar, de patrimoniu, iar legea aşa prevede“.



