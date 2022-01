Cum a reuşit o comună din Gorj să scape de tăvălugul scumpirilor la energie

Mai mult decât atât, majorarea preţului la energie va fi în favoarea primăriei şi va aduce mai mulţi bani la bugetul comunei.

Cum este posibil acest lucru? În urmă cu aproximativ doi ani, Primăria Bustuchin a investit aproximativ 350.000 de dolari într-un parc fotovoltaic, astfel că în perioada de vară, primăria comunei gorjene ajungea să nu achite nimic pentru energia electrică pe care o consumă. Primarul localităţii Bustuchin, Ion Ciocea, spune că energia electrică produsă de parcul fotovoltaic era vândută cu un preţ mult mai mic faţă de tariful plătit pentru energia consumată, pentru că legea nu permite să se facă o compensare, iar din acest motiv primăria era nevoită să mai plătească o anumită sumă pentru curentul electric: „Vindeam 1 Megawatt/oră cu 160 de lei, iar acum avem oferte de vânzare cu 350 lei /Megawatt/oră. Noi nu beneficiem de compensare, conform legislaţiei în vigoare. Am vândut până acum cu 105 lei MW /oră şi am plătit peste 330 de lei pe cel consumat de noi“.

Venituri de 200.000 de lei la bugetul local

Primarul localităţii a precizat că parcul fotovoltaic va aduce mai mulţi bani la bugetul local. „Primăria Bustuchin a consumat în anul 2021 o cantitate de 158 MW şi am produs cu parcul fotovoltaic peste 250 de MW, în condiţiile în care am avut şi o defecţiune. Din estimările noastre, în acest an vom avea la bugetul local o sumă de aproximativ 200.000 de lei din energia produsă de parcul fotovoltaic“.

Banii pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Bustuchin provin de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei. Banii trebuie returnaţi într-o perioadă de 84 de luni. Parcul fotovoltaic se întinde pe o suprafaţă de un hectare şi cuprinde 1.200 de panouri.

Vă recomandăm să mai citiţi