Culorile marcate pe orice tub de pastă de dinţi. Ce informaţii importante livrează despre conţinutul recipientului

Laura Popescu, medic stomatolog din Gorj, ne explică semnificaţia celor patru culori. Pasta de dinţi pe care se află culoarea neagră trebuie evitată, deoarece are un conţinut ridicat de substanţe chimice: „Pasta de dinţi pe care se găseşte culoarea neagră are un conţinut toxic ridicat. Cea verde conţine substanţe bio, care nu sunt dăunătoare. Pasta de dinţi pe care se află marcată cu roşu are în compoziţie substanţe medicamentoase, cum ar fi pentru paradontoză sau gingivită. De asemenea, cea albastră este undeva la mijloc, între cea verde şi roşie, adică o pastă de dinţi normală. De evitat sunt pastele de dinţi care sunt marcate cu culoarea neagră“.

Medicul stomatolog spune că fiecare trebuie să-şi aleagă pasta de dinţi în funcţie de problemele pe care le are: „Dacă pacientul are o anumită problemă, atunci trebuie s-o folosească pe cea roşie, deoarece conţine substanţe medicamentoase. În mod normal, pasta de dinţi care are un rol de tratare trebuie recomandată de medicul stomatolog“ .

Culorile sunt doar pe tubul pastei de dinţi

Problema este că cele patru culori sunt doar pe tub, nu şi pe cutie, iar cumpărătorul nu ştie exact ce fel de pastă de dinţi cumpără, atunci când merge la magazin. „Culorile se observă doar în momentul în care cutia este deschisă, ceea ce este un impediment“, a mai precizat medicul stomatolog Laura Popescu.

Majoritatea pastelor de dinţi pentru copii au eticheta „neagră“

Medicul stomatolog din Gorj trage un semnal de alarmă cu privire la pasta de dinţi pentru copii, care, în cele mai multe cazuri, au eticheta „neagră“: „Problema este la pasta de dinţi pentru copii: „Cea mai gravă situaţie este că majoritatea pastelor de dinţi pentru copii sunt marcate cu culoarea neagră, pentru că au tot felul de îndulcitori şi alte substanţe. Surprinzător, pastele de dinţi mai ieftine sunt mai bune, pentru că au mai puţine ingrediente chimice“.

Laura Popescu a adăugat că pasta de dinţi nu trebuie să facă spumă multă sau să aibă un anumit gust mai plăcut, ci să cureţe cât mai bine dinţii: „Cel mai important rol al pastei de dinţi este să cureţe cât mai bine bacteria. Am observat că românii cumpără paste de dinţi mai scumpe, dar asta nu înseamnă că sunt şi cele mai indicate“.