COVID-19 anulează rezervările de Crăciun şi Anul Nou de la Rânca. Mesele festive, permise de autorităţi

Proprietarii de pensiuni şi hoteluri care deţin şi restaurante au primi permisiunea să organizeze mese festive cu ocuparea a jumătate din numărul locurilor.

„Autorităţile ne-au înţeles şi ne-au oferit posibilitatea de primi turişti şi din afară în timpul zilei. Nici nu mă aşteptam să ne înţelegă aşa de bine. În Rânca nu există mai multe de 13-14 locaţii unde se poate servi mâncare. În funcţie de locurile pe care le avem pentru turiştii cazaţi, putem să punem la dispoziţie o masă de şase persoane. Înainte existau mese şi de 10 persoane, dar acum avem mese cu maxim 10 locuri. De Crăciun organizăm o masă tradiţională la care pot participa doar turiştii cazaţi în pensiunea noastră“, a spus Constantin Pănescu, proprietarul unei pensiuni din zona Rânca şi preşedintele Asociaţiei Concesionarilor.

Regula care trebuie respectată este ca doar jumătate din locurile disponibile în restaurant să fie ocupate.

Constantin Pănescu spune că meniul pentru Crăciun va fi unul din care nu vor lipsi mâncărurile tradiţionale preparate în casă:

„Acum, de Crăciun, avem curcănei la proţap, carne de garniţă, cârnaţii proaspăt de porc, fripţi în untura porcului, şi puşi la izolare câteva zile până la Crăciun, muşchiuleţii puşi la fel în untură, costiţă. Una este să mănânci ceva tradiţional şi alta ceea ce se găseşte în comerţ“.

Proprietarii de pensiuni şi cabane se plâng de faptul că se înregistrează multe anulări de rezervări, pentru că unii turişti se îmbolnăvesc de COVID-19.

„Nu am ajuns nici măcar la jumătate cu rezervările. Dintr-o dată, au rămas şase camere libere, după ce unul dintre membrii grupul s-a îmbolnăvit de COVID-19. Am ţinut să nu mai vină ceilalţi, pentru că existase şi un anumit contact indirect şi am hotărât împreună că trebuie protejaţi cei din jur şi ceilalţi turişti. Acesta este motivul principal pentru care se anulează rezervările în această perioadă. Din acest motiv se vor găsi mereu camere libere“, a mai precizat Constantin Pănescu.

Rânca este una dintre puţinele staţiuni din România unde se poate schia în condiţii foarte bune.

