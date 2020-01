Contract de aproape un milion de dolari încheiat de firma familiei deputatului PNL Dan Vâlceanu cu o companie de stat

Societatea Trefo, cu sediul în oraşul Rovinari, ar urma să livreze tablă la Complexul Energetic Oltenia (CEO), fiind vorba despre un contract-cadru în valoare de aproximativ un milion de dolari. Firma Trefo este administrată de mama deputatului Dan Vîlceanu (foto), liderul PNL Gorj. Elisabeta Vîlceanu, în vârstă de 67 de ani, apare în acte drept administrator al societăţii.



CEO este o companie de stat, fiind unul dintre cei mai importanţi producători de energie electrică din România, prin termocentralele care funcţionează cu cărbune. De asemenea, complexul mai administrează o serie de cariere miniere de unde se extrage cărbune pentru alimentarea termocentralelor.



Deputatul Dan Vîlceanu susţine că n-are nicio altă legătură cu societatea Trefo, în afară de faptul că de afacere se ocupă părinţii săi. Potrivit liderului liberal, licitaţia a fost câştigată în octombrie 2019, dar contractul a fost semnat în urmă cu puţin timp: „Procedura de organizare a licitaţiei s-a desfăşurat când la conducere era guvernul Dăncilă. Contractul s-a semnat acum, pentru că a fost nevoie să treacă o perioadă procedurală în care pot fi depuse contestaţii şi mai trebuie parcurşi şi alţi paşi. Eu am închis toate firmele pe care le aveam în momentul în care am devenit deputat. De firma care a câştigat licitaţia se ocupă părinţii mei. Nu am altă legătură cu ea“.



Firmele deţinute de deputatul Vîlceanu



Deputatul Dan Vîlceanu mai spune că nu poate să le ceară părinţilor să nu-şi mai desfăşoare activitatea pentru a înlătura eventuale controverse: „Nu mi se pare normal, oricum s-ar putea interpreta. Ce să fac, să merg acasă şi să le spun să închidă firma sau să nu mai participe la licitaţii pentru că eu sunt deputat? Părinţii mei sunt oameni responabili, care au propria activitate, până la urmă. Altă legătură în afară de rudă cu administratorul nu am. Companiile pe care le-am deţinut au fost în faliment şi au fost închise. Mai am acţiuni doar la una dintre ele care are o cifră de afaceri foarte mică. A fost societatea pe acţiuni şi a devenit societate cu răspundere limitată“.



Conform declaraţiei de avere depusă în 2019, deputatul Dan Vîlceanu deţinea 12.000 de acţiuni în valoare de 1,2 milioane de lei la societatea Rominex Mining Engineering SA cu sediul în localitatea Rovinari. De asemenea, preşedintele PNL Gorj mai avea acţiuni în valoare de 540.000 de lei societatea Remont SA din comuna Fărcăşeşti şi era asociat unic la SC Rewodase SRL, cu sediul în Târgu Jiu.



Trefo a încheiat două contracte-cadru



Conform unui comunicat de presă emis de oficialii CEO, unitatea a încheiat două contracte-cadru pentru furnizare de tablă cu mai multe firme, printre care se află şi Trefo: „Procedura de achizitie «Tablă groasă şi tablă aliată» la CE Oltenia, din octombrie 2019, a fost derulata prin licitaţie deschisă, cu respectarea tuturor prevederilor legislative de transparenţă. (...) În subsidiar, menţionăm faptul că, potrivit Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, acordul-cadru reprezintă acordul încheiat în forma scrisă între una sau mai multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmeaza a fi atribuite într-o anumita perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere“.



Trefo, abonată la bani publici



Conform site-ului confidas.ro, societatea Trefo are sediul în localitatea Rovinari. În 2018, a raportat o cifră de afaceri de 6,8 milioane de lei şi un profit de peste un milion de lei, având un număr mediu de angajaţi de 37. Firma a încheiat 28 de contracte publice cu diferite companii de stat, cum ar fi: CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara. Cele mai multe contracte sunt încheiate cu CEO.