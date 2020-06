Clipe de groază într-un sat din Gorj: un localnic a rămas înţepenit în mâlul de  pe fundul unei fântâni. Un pompier şi-a riscat viaţa şi l-a salvat

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a fost rugat de proprietarul fântânii să-l ajute să cureţe mâlul de pe fundul acesteia. „A intrat acolo cu o scară, după care a coborât, iar în acel moment s-a afundat în mâl. A rămas înţepenit acolo. La un moment dat s-a scufundat până la brâu în fântână. Am încercat pe plan local cu cetăţenii să-l scoatem, dar nu am putut. Nu mai avea nici forţă, pentru că se pierduse şi el. Am chemat pompierii şi ambulanţa, pentru că m-am gândit că are nevoie de îngrijiri medicale“, a spus priarul localităţii Roşia de Amaradia, Liviu Cotojman.

Salvatorul a fost în pericol să rămână şi el înţepenit

Unul dintre salvatorii de la ISU a coborât după cel rămas împotmolit în fundul fântânii şi a reuşit să-l scoată. „S-a legat cu chingă şi au ieşit împreună, îmmbrăţişaţi. Prima dată, şi pompierul care a coborât aproape că a rămas împotmolit în mâl şi el. A ieşit, s-a descălţat şi a intrat din nou. A fost o operaţiune anevoioasă“, a spus primarul Liviu Cotojman.

„Şi-a riscat viaţa“

Pompierul a dorit să rămână anonim, considerând că şi-a făcut datoria. „Felicit echipa de pompieri ,in mod special angajatul care şi-a riscat viaţa pentru a salva un cetatean din satul Rugetu care ramasese intepenit in mâlul din fundul unei fântâni.

Felicit si sătenii care au fost un exemplu de ajutor pentru semeni!“, a transmis primarul comunei Roşia de Amaradia.