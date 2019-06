Clipe de coşmar pentru angajata terorizată de primar. „Este inuman ce mi se întâmplă. Am ajuns la spital“

Viorica Bătăreţu, angajată în postul de consiler superior, este trimisă în fiecare zi pe teren de către primarul Ionuţ Stan în cele mai îndepărtate sate unde mai trăiesc doar câţiva oameni, pentru a încasa impozite sau pentru a le duce înştiinţări de plată. Femeia nu are voie să se deplaseze cu maşina personală, ci doar pe jos, astfel că în fiecare zi parcurge o distanţă cuprinsă între 12 şi 16 kilometri. În timp ce se întorcea de pe teren, spre sfârşitul programului de lucru, funcţionarei i s-a făcut rău. „Când mă întorceam, pur şi simplu mi s-a făcut rău şi simţeam că nu pot ajunge la serviciu. La Primărie, pentru că eu stau singură într-un aşa-zis birou şi nu are nimeni voie să stea de vorbă cu mine, am vrut să plec la spital. Am plecat cu maşina personală, dar, pe drum, mi-am dat seama că nu pot să mai conduc. La jumătatea drumului, am tras pe dreapta. Nu mai ştiu ce s-a întâmplat. M-am trezit şi l-am sunat pe soţul meu să vină după mine că îmi este rău. Am ajuns în stadiu de epuizare şi fizică, şi psihică după câte mi se întâmplă. Cred că nu o să mai pot face faţă“, a povestit Viorica Băltăreţu.

Femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Târgu Cărbuneşti, unde a timp de mai mullte ore i s-au făcut perfuzii, după care a plecat acasă. Femeia s-a întors a doua zi la serviciu şi a aflat că pentru o singură oră în care a lipsit de la serviciu i s-a pus absenţă pe toată ziua. „O să aduc de la spital o adeverinţă, dacă aşa doreşte domnul primar pentru o oră“, a spus funcţionara.

„Mă gândeam să nu mă trăsnească“

În urmă cu două zile, aceasta a trecut prin clipe de groază. În timp ce se deplasa către un sat îndepărtat a început să plouă torenţial, să tune şi să fulgere. „Am stat în ploaie ore întregi. Aveam o umbrelă, dar degeaba, pentru că bătea vântul, tuna şi fulgera. M-am speriat îngrozitor, mai ales că eram singură. Îmi era frică să nu mă trăsnească“, a povestit femeia. Aceasta a filmat în timp ce se deplasa pe teren pe o ploaie torenţială, iar imaginile au fost postate pe Facebook.

Aceasta spune că este nevoită să le înmâneze oamenilor înştiinţări de plată chiar de trei ori pe săptămână.

Urmărită de primar

În altă zi, primarul Stan a venit cu maşina pe o cărare pe care se afla pentru a o urmări. „Eram singură şi mi-a fost teamă, mai ales că acest om este în stare de orice. Am făcut o fotografie cu maşina lui, după care am primit o mustrare că fac fotografii în timpul serviciului“.

De asemenea, în urmă cu două zile, Viorica Băltăreţu a primit o adresă semnată de primarul Ionuţ Stan în care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu o să primească salariul, dacă nu realizează încasări. „Vrea să mă determine să-mi dau demisia, dar nu o să renunţ şi o să lupt până la ultimul strop de energie“, a spus femeia.

Primarul Ionuţ Stan a refuzat să comenteze acuzaţiile aduse de salariată.

