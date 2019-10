Viorel Moldovan a vorbit despre limitele jucătorilor săi

“Am început bine, dar am fost prea limitaţi în exprimare. Am suferit destul de mult când aveam mingea, n-am reuşit să construim. Am fost destul de timoraţi şi n-am reuşit să avem mai multă personalitate în joc pentru a obţine un rezultat pozitiv. Am întâlnit o echipă foarte bună, i-am respectat prea mult. Una peste alta, nu meritam mai mult de la acest joc. Astăzi am arătat puţin limita noastră. M-a nemulţumit jocul echipei mele, aşteptam mai mult. Gnohere a venit la vestiare. I-am zis că nu trebuia să înscrie la acea actiune. Şi-a făcut datoria. Îl apreciez foarte mult. Poate reuşim să îl împrumutăm la iarnă”, a spus Moldovan la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, la Ploieşti, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XIII-a, ultima a turului sezonului regulat al Ligii I.

Au marcat Daniel Florea ’13 pentru Chindia şi Leca ‘30 (autogol) şi Gnohere ’57 pentru oaspeţi.