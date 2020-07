VIDEO Explicaţiile românilor care nu poartă masca în pieţe şi târguri, acolo unde măsura este obligatorie: „Nu pot să o mai ţin. Uite, se udă”

Încă de la primele ore ale dimineţii, patrulele mixte formate de poliţişti şi jandarmi iau la pas pieţele din Târgovişte, pentru a vedea dacă legea este respectată. Controalele au ca scop, în primă fază, prevenţia.

„Purtaţi masca, vă rog. Dar nu pot să o mai ţin. Uite, se udă. Haideţi să vă dau eu o mască. Rugămintea mea este ca de azi, în locuri aglomerate cum ar fi pieţe, târguri, oboare, să putertaţi masca. Luati-o p-asta, pe cealaltă aruncaţi-o la un coş. Vă rog frumos să o purtaţi pentru că vă protejaţi pe dvs. în primul rând”, a fost o discuţie între un poliţist şi un localnic.

Măsura este respectată în cele mai multe cazuri, însă nu din convingere, ci din obligaţie.

„Nu mai pot. M-am sufocat cu ea. Dacă e nevoie să purtăm masca, o purtăm. O mai dăm puţin jos, mai luăm aer. Până astăzi nu trebuia să o ţinem şi afară. Asta e, respectăm regula”, spune o florăreasă.

„E greu cu mască. E greu la vârsta mea, mai ales că se şi aburesc ochelarii. Am purtat-o mereu, că eu am 66 de ani şi a trebuit să mă protejez. Am nepoţi şi nu vreau să se îmolnăvească”, spune un alt comerciant din Piaţa 1 Mai.

Nepurtarea măştii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 2.500 de lei.

Judeţul Dâmboviţa a fost al doilea judeţ din ţară, după Argeş, care impune obligativitatea purtării măştii, însă doar în spaţiile publice deschise cum sunt târgurile sau pieţele.

„Dâmboviţa a devenit, în ultima perioadă, un judeţ roşu, cu foarte multe persoane infectate cu Sars Cov 2. Am avut şi 130 şi 84 de persoane infectate. Este clar că trebuie să intervenim cu măsuri mai dure, pe care am decis să le luăm gradual, în primă fază”, a declarat Aurelian Popa, prefectul de Dâmboviţa.

Numărul cazurilor din Dâmboviţa a scăzut brusc, joi, la doar 26 de cazuri, după ce, în ultimele zile s-au îregistrat aproape 100 sau chiar mai bine de cazuri noi. Practic, este cea mai mare scădere de la aproape două săptămâni în care judeţul Dâmboviţa a fost în primele locuri în ceea ce priveşte numărul îmbolnăvirilor.

Numărul total de infectări ajungând la 1.792. Dintre acestea, 509 s-au vindecat, iar 60 au murit. De asemenea, 584 persoane se află în carantină la domiciliu/adresa declarată şi doar 65 sunt în izolare.

