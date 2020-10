Victorie importantă pentru Chindia Târgovişte, în meciul cu FC Botoşani

Au marcat: Raţă '74, Berisha '88. În minutul 26, Chindriş (FC Botoşani) a fost eliminat pentru fault în poziţie de ultim apărător.

În minutul 52, Patache a fost lovit la nas, posibil de Paul Iacob sau de un coechipier, iar jucătorul echipei din Botoşani a părăsit terenul cu ambulanţa, după ce a primit îngrijiri medicale pe teren mai multe minute. Iacob (Chindia) a fost eliminat şi el de arbitrul Călin, dar cu mare întârziere.

Min. 74, 0-1: Vadim Raţă a marcat cu un şut cu stângul din marginea careului mare, după ce a recuperat balonul în propria jumătate şi după o cursă de 40 de metri;

Min. 88, 0-2: Jonathan Rodriguez l-a faultat în careu pe Neguţ. Berisha a transformat lovitura de la 11 metri.

"A fost greu, ştiam că întâlnim o echipă cu multe individualităţi, poate între primele patru din Liga I. Am jucat cartea atacului, aşa cum am făcut-o la fiecare meci de până acum. Am ştiut să speculăm greşelile lor. Dacă în alte meciuri nu am fost prea inspiraţi la finalizare, acum am reuşit să înscriem de două ori şi să câştigăm cele trei puncte. Avem o echipă destul de tânără, nu e uşor să creezi în timp scurt nişte automatisme, o disciplină tactică. Altfel, cred că avem nevoie de VAR, ca să nu mai bâjbâim. S-a făcut o greşeală împotriva noastră, mă refer la eliminarea lui Paul Iacob. Şi în finalul sezonului trecut am fost dezavantajaţi, poate şi de asta am ajuns să disputăm meciurile de baraj", a declarat, după meci, antrenorul Chindiei, Emil Săndoi.

Au evoluat următoarele echipe:

FC Botoşani: Hankic - Patache (Plămadă '59), Chindriş, Şeroni, Haruţ - Jonathan Rodriguez, Ongenda (Babunski '81) - Ofosu, Ashkovski (Ţigănaşu '81), Keyta - M. Roman. Antrenor Marius Croitoru;

Chindia: Aioani - Căpuşă, Piţian, Iacob, C. Dinu - Neguţ, Dulca (Fomba '85), Raţă, Yameogo - D. Popa (Berisha '81), D. Florea (Dumitraşcu '64). Antrenor Emil Săndoi.

Cartonaşe galbene: Rodriguez '87 / D. Popa '31;

Cartonaşe roşii: Chindriş '26 / Iacob '58.

Arbitri: Iulian Călin – Radu Adrian Ghinguleac, Ciprian Florin Danşa – Vlad Baban;

Observator: Cristian Nica.