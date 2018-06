Spaniolul care încearcă să-i convingă pe conaţionali că Vlad Ţepeş n-a fost vampir, ci un conducător viteaz. „Oamenii sunt confuzi şi preferă versiunea lui Stoker“

A aflat că Vlad chiar a existat şi că n-a fost un vampir însetat de sânge de la bunicul său, pe când avea doar 8 ani. La maturitate, José Caballero Albertos a scris o carte despre domnitorul muntean, iar un regizor de teatru din Spania a făcut chiar o piesă după cartea sa, care se vinde la ora actuală în Spania şi Grecia. A aflat că Vlad chiar a existat şi că n-a fost un vampir însetat de sânge de la bunicul său, pe când avea doar 8 ani. La maturitate, José Caballero Albertos a scris o carte despre domnitorul muntean, iar un regizor de teatru din Spania a făcut chiar o piesă după cartea sa, care se vinde la ora actuală în Spania şi Grecia.

Ideea lui José Caballero Albertos de a scrie o carte i-a venit după ce a citit lucrarea istoricului târgoviştean Vasile Lupaşc despre Vlad Ţepeş (Trilogia „Răstignit Între Cruci”), care s-a vândut ca pâinea caldă la un târg internaţional de carte organizat în Spania.

„Am aflat că Vlad Ţepeş nu era un vampir şi că a existat, fiind unul dintre singurii conducători din Europa care au înspăimântat turcii când aveam opt sau nouă ani. Bunicul meu, Isaias, mi-a spus despre asta. Nu este foarte cunoscut în Spania Vlad Ţepeş. Cea mai mare parte a poporului este confuză în legătură cu el şi preferă caracterul lui Bram Stoker. Vreau să le schimb gândirea, vreau să arăt că Vlad Ţepeş a luptat pentru creştinism, că era soţ, tată, fiu, că avea familie, prieteni şi oameni care îl iubeau. În plus, vreau să clarific confuzia dintre el şi caracterul fictiv”, a declarat, pentru „Adevărul”, José Caballero Albertos.

“The last days of Vlad the Impaler” (Ultimele zile ale lui Vlad Ţepeş) este titlul cărţii, fiind prima incursiune a spaniolului în genul acesta de dramă. De asemenea, José a mai publicat şi un roman de aventuri fantastice provenite din Peloponez, la începutul secolului al XX-lea, intitulat “Euryale”.

A participat la festivalul de drama spaniolă din Atena, în decembrie 2017, cu piesa care poartă acelaşi nume ca şi cartea, fiind apreciată de public. Vorbim de o piesă în cinci acte în care vicisitudinile prin care a fost nevoit să treacă Vlad Tepes sunt relatate pe larg, încă de când a fost prins „pe nedrept“ de către regele Ungariei, care-l duce la Buda, palatul regal, unde a petrecut 12 ani de închisoare (din care închisoare efectivă doar câteva luni).





Despre cartea sa, criticii literari au spus: „O piesă de teatru care analizează evenimentele care l-au condus pe omul care a fost ultimul bastion defensiv al creştinismului până la moarte: o succesiune continuă de invidii, intrigi de palat şi trădări care au condus lumea la o intersecţie. Deşi poate fi citit ca un roman, scopul său final este de a fi realizat o legătură între lumea de atunci şi cea de azi. Este aproape un roman istoric, dar şi altceva”

Cine este José Caballero Albertos

José Caballero Albertos s-a născut la Madrid şi are 52 de ani, dar s-a stabilit la Jerez de la Frontera, un municipiu în provincia Cadiz, Andaluzia, cu mulţi ani în urmă. Fiul unui mare pictor din Jerez, José Caballero Salguero, este căsătorit şi are un fiu.

A studiat Administraţia Afacerilor şi Relaţiile de Muncă la Universitatea din Cadiz, a locuit în Texas (unde a fost numit cetăţean de onoare al oraşului El Paso), Mexico City, dar a locuit şi în Bulgaria, Tenerife şi Madrid.





Este un entuziast al operei, al baletului şi al muzicii, precum şi un cititor avid şi pasionat de tot ce are legătură cu arta. Vorbeşte engleza şi italiana şi a tradus în spaniolă câteva aventuri franceze ale lui Harry Dickson. În prezent el esre consilier de afaceri.

Istoria despre Vlad şi locul în care a domnit i-a fascinat pe spanioli

Începând cu 25 mai, timp de trei săptămâni, la Madrid, a avut loc târgul internaţional de carte, România fiind ţară invitată special. Alături de numeroase alte cărţi ale autorilor români au fost prezente şi cărţile scriitorului târgoviştean Vasile Lupaşc.

Trilogia „Răstignit Între Cruci”, cel mai căutat titlu al scriitorului, lucrare ce prezintă viaţa şi importanţa istorică europeană a voievodului Vlad Drăculea, a fost epuizată încă din a treia zi de târg.

Interesul cititorilor din Spania s-a manifestat şi pentru lucrarea a cărei lansare a fost anunţată în luna iulie şi anume „Marea Carte a Unirii”. Cartea, bogat ilustrată, beneficiază de o prefaţă semnată de către preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, şi abordează principalele momente istorice care au dus către Marea Unire de la 1918.