Profesoară de informatică, cercetată disciplinar. „Jigneşte copiii, se poartă foarte urât, nu răspunde la întrebări“

Mama unei fetiţe premiante a dezvăluit prin ce a trecut copilul ei.

„De când a început anul şcolar până la notarea în catalog a copilului meu cu nota 4 (în ziua de 19 octombrie), acest profesor nu a predat nici o lecţie de clasa a 8-a (mai mult de atât, un sfert din copiii din clasa au şi două note de 3, dar ei nu au fost ascultaţi).





Copilul a fost ascultat din materia de clasa a 5 a şi, neştiind, a fost notată în catalog.





Copilul a ripostat, spunând că nu i se pare corect să fie ascultată din materia de clasa a 5-a (ţin să specific că ea a devenit profesoară fetei din clasa a 7-a) fără să anunţe în prealabil o recapitulare. Replica profesoarei a fost ameninţarea fetei cu scăderea notei la purtare şi a făcut-o impertinentă”, spune Corina Cristea, mama unei eleve.

Părintele mai spune că a încercat să vorbească cu doamna profesoară, dar nu a fost chip.





„Toate orele dânsei, fizic şi online, s-au desfăşurat în condiţii improprii şi anume: jigneşte copiii, se poartă foarte urat, nu răspunde niciodată la întrebările adresate, într-o oră a venit înainte să se sune de intrare, iar când s-a sunat şi copiii au vrut să între în clasa, aceasta nu i-a mai primit la ora, ba chiar pe parcursul orei a mai dat copii afară (22 de copii din 30 stăteau pe hol în timpul orei). Pe data de 20.11 fetei i s-a pus absenţa la ora online, dar avem dovadă că era prezentă”, mai spune femeia.

Conducerea unităţii şcolare a demarat o anchetă pentru a vedea cum au stat lucrurile.

„Doamna profesoară va fi cercetată disciplinar într-o comisie. Este o anchetă internă în desfăşurare şi mai multe nu pot să vă spun. Este prima dată când este anchetată de comisia de disciplină”, ne-a spus Carmen Vişoiu, dirctoarea şcolii.

Problemele cauzate de cadrul didactic au ajuns şi la Inspectoraul Şcolar Dâmboviţa. Inspectorii spun că doamna profesoară are mai multe sancţiuni primite în ultimii ani.

„Ancheta este în curs de solţionare. Aş începe cu un istoric al doamnei în cauză. A avut, de-a lungul tipului, mai multe probleme, atât în comunicarea cu părinţii, cu conducerile unităţilor de învăţământ pe unde a predat, precum şi cu Inspectoratul Şcolar. În 2016 a fost sancţionată disciplinar cu reducerea salariului de 15% pentru refuzul de a primi la oră inspectorul de specialitate. În 2017 a fost sancţionată disciplinar cu avertisment pentru nerespectarea regimului actelor de studiu şi pentru documentele şcolare incorect completate. În 2018, a primit tot diminuarea salariului cu 15% pentru şase luni, pentru nerespectarea obligaţiilor de serviciu. Calificativul pe care l-a primit doamna profesoară în anul şcolar 2017-2018 a fost „Bine”, a precizat Cătălina Homeghiu, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.

Aceasta a precizat că sancţiunile pentru faptele precizate de părinţi pot merge până la desfacerea contractului de muncă.

„Anul acesta, doamna este profesor titular la Liceul Tehnologic Spiru Haret şi a luat completare de 7 ore la Şcoala din Găeşti. Nu este primul an când are ore acolo, dar continuă problemele. Sancţiunile pentru faptele precizate de părinţi pot merge până la desfacerea contractului de muncă. Am stat de foarte multe ori de vorbă cu dumneai, pentru că este cunoscută incllusiv la Minister, pentru că tot timpul ne reclamă pe noi şi şcolile. De regulă refuză orice comunicare şi este destul de dificil în această perioadă în care activitatea se desfăşoară online. Vă asigurăm că toleranţa este zero atunci când vorbim de interesul elevului, de o notare obiecctivă şi despre respectarea atribuţiilor pe care le are un profesor”, mai spune Cătălina Homeghiu.

Până acum, cadrul didactic incriminat nu a putut fi contactat pentru a-şi spune punctul de vedere.