Momentul aşteptat în Corbii Mari. Autorităţile spun că pandamia este ţinută sub control în focar

Virusul a fost adus în localitate dintr-o clinică privată de dializă din Bucureşti. Primarul Ionuţ Bănică a precizat că duminică, 12 aprilie, a fost ultima zi de izolare pentru contacţii direcţi ai persoanelor infectate.

COMUNICAT DE PRESĂ

„Comuna Corbii Mari a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în ultimele trei săptămâni. O perioadă în care a trebuit să dăm un test incredibil al unităţii şi solidarităţii în faţa unui duşman invizibil, dar atât de periculos – virusul COVID-19.

Am avut în localitate primul caz al unei persoane confirmate pozitiv. La două zile am avut şi primul deces, iar în mai puţin de o săptămână am înregistrat 20 de cazuri confirmate. Toate au avut drept sursă de infecţie o clinică din Bucureşti, şi nu pe cineva local. Au fost momente dramatice, cu o comunitate care putea să alunece foarte uşor de la precauţie la panică. Oamenii au fost îngrijoraţi, speriaţi. A trebuit să luăm măsuri, unele severe, aplicate cu rigoare, pentru a evita o situaţia ca la Ţăndărei, de pildă.

Bilanţul acestui moment: 20 de persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 (3 decese).

Au fost momente de suferinţă şi privaţiuni pentru locuitorii din Corbii Mari, marcate de un efort incredibil al fiecărei familii. Dar acest sacrificiu a contat enorm ca să trecem peste un moment critic. Şi astăzi, când vorbim, pot spune că am depăşit acel moment. Astăzi, toate cele 195 de persoane care au fost contacţi direcţi ai celor confirmaţi pozitiv au ieşit din izolare, fără nicio problemă de sănătate.

Cel mai îmbucurător lucru este acela că în comuna Corbii Mari, datorită măsurilor aplicate şi respectării lor, nu am avut o răspândire comunitară a virusului. Este o mare victorie a noastră şi le mulţumesc tuturor locuitorilor pentru că au răspuns uniţi în faţa acestui necaz. Fără puterea lor, fără sacrificiile lor, astăzi puteam fi într-o situaţie extrem de gravă.

În acest context, fac un apel către toate societăţile comerciale, angajatori, distribuitori, firme de curierat etc. să-şi reia activitatea în regim normal în timpul cel mai scurt cu putinţă. Motivele lor de îngrijorare nu mai există şi putem să continuăm să ne facem treaba ca înainte.

În acelaşi timp, mesajul meu pentru locuitorii comunei este respectăm măsurilor transmise la nivel local şi prin ordonanţele militare guvernamentale. Insist pe acest lucru: faptul că am depăşit cu bine un moment critic nu trebuie să însemne o relaxare a precauţiilor, pentru că riscăm să ne întoarcem de unde am plecat. Ar fi dramatic.

Le mulţumesc tuturor celor care au stat şi stau permanent lângă noi în această bătălie, fără să cârtească: medici, farmacişti, preoţi, vânzători etc. Mulţumesc DSP, Poliţiei şi Jandarmeriei pentru sprijinul prompt.

Efortul nostru împreună trebuie să meargă mai departe şi sunt convins că veştile bune vor veni în continuare”, se arată într-un comunicat de presă a Primăriei Corbii Mari.