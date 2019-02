Gabriel Ştefan, primul pugilist al Clubului Sportiv Târgovişte care a urcat pe podium în acest an

În meciul pentru aur, Gabriel a cedat în faţa lui Paul Mirel Năstase, de la CSA Steaua Bucureşti. Sportivul târgoviştean a avut parte de o evoluţie foarte bună în disputa din finală, dar la sfârşitul jocului arbitrii l-au dat învingător, cu multă indulgenţă, pe adversarul său.

“Rezultatul obţinut de Gabriel este foarte bun. Sportivul nostru putea deveni campion, dar arbitrii s-au împotrivit. Am fost dezavantajaţi în mai multe rânduri. Aceştia şi-au dorit ca boxerul de la Steaua să fie câştigător. Este o mare performanţă că am obţinut argintul la acest Campionat Naţional. Gabriel este un pugilist de mare valoare. La doar 19 ani a dovedit că este unul dintre cei mai buni boxeri din România la categoria sa. Îmi doresc foarte mult ca acest pugilist să fie sprijinit mai mult. Poate chiar de autorităţile locale. Este un sportiv care are potenţialul necesar de a reprezenta România la competiţiile internaţionale”, a declarat Gheorghe Stan, antrenorul secţiei de box de la CS Târgovişte.

Gabriel Ştefan a reprezentat cu fruntea sus Clubul Sportiv, iar argintul cucerit de el la Brezoi a fost singura medalie dâmboviţeană la Naţionalele pentru seniori U22.

Sursa: cstargoviste.ro

