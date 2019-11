Cicâldău după egalul cu Chindia Târgovişte: "Nu avem nicio scuză"

Alexandru Cicâldău, unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Victor Piţurcă, a recunoscut că, deşi au jucat la victorie, doar de un egal au fost în stare.

"Nu avem nicio scuză, am luat doar un singur punct astăzi, când eu zic că trebuia să venim cu gândul să luăm cele trei puncte. Cu gândul acesta am venit, însă nu am putut să câştigăm. S-au apărat foarte bine, noi nu am reuşit să îi desfacem destul de mult şi să avem ocazii foarte mari. Degeaba am dictat ritmul, ei erau cu un om în minus şi era normal să se apere tot meciul. Am zis, nu am reuşit să îi desfacem", a spus el.

În urma acestui rezultat, CSU Craiova rămâne pe locul 4, cu 28 de puncte, după CFR Cluj, 30 de puncte, FC Viitorul, 29 de puncte şi Astra, 28 de puncte.