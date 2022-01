Calvarul prin care au trecut doi tineri. Dornici de o aventură cu o fată, au ajuns să fie bătuţi şi umiliţi

Cei doi tineri, în vârstă de 19 şi 20 de ani, din localitatea Bărbuleţu, şi-au dat întâlnire cu fata în faţa unui bloc din Târgovişte, în scopul întreţinerii de raporturi sexuale, potrivit Poliţiei.

La destinaţie i-au aşteptat prietenii fetei, cinci la număr, cu vârste cuprinse între 16 şi 45 de ani.

Agresorii i-au luat pe cei doi tineri şi i-au închis într-un apartament unde i-au bătut, i-au supus la gesturi umilitoare, înregistrându-i video cu un telefon mobil, sub ameninţarea că vor divulga imaginile pe internet dacă nu primesc 20.000 de lei. Pe deasupra le-au luat şi maşina.

„Ne-au luat, ne-au dat cu spray în ochi, bâte, picioare, pumni până sus. I-am întrebat cu cea am greşit, ce am făcut, dar nimic. Fata respectivă avea un iubit. Eu nu ştiam că vorbesc cu iubitul, dar iubitul ei a vorbit cu mine prin mesajele alea şi el m-a chemat încoace. Chiar nu am înţeles motivul. O fi avut nevoie de bani, chiar nu am putut să înţeleg”, a povestit unul dintre tinerii sechestraţi.

După ore întregi de chin, unul dintre băieţi a reuşit să iasă din apartament sub pretextul că va aduce banii de la sora sa, însă s-a dus direct la Poliţie.

„M-a legat de mâini la spate, de picioare, m-au bătut, m-au ameninţat cu cuţitul la gât. Ne-au făcut fel şi fel de lucruri care sunt oribile”, a mai spus victima.

Curios este că nimeni dintre vecinii de scară nu a auzit zgomote, deşi faptele s-au petrecut între orele 3 şi 8 dimineaţa.

Poliţia a mers imediat la locaţia indicată şi i-au prins pe agresori. Cei cinci sunt acuzaţi de lipsire de libertate în mod ilegal, şantaj, furt în scop de folosinţă şi lovire sau alte violenţe.