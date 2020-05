În vreme de pandemie, o altă problemă majoră. DSV a declarat focar de rabie în Răzvad

DSV Dâmboviţa a instituit o zonă de supraveghere care include întregul sat Valea Voievozilor.

Prima măsură pe care cetăţenii trebuie să o ia este vaccinarea animalelor de companie.

Primăria Răzvad a anunţat deja că urmează să fie vaccinaţi câinii şi pisicile din localitate.

„Dragii mei, tocmai am primit o informare de la DSVA Dambovita, cu privire la confirmarea unui caz de Rabie in satul Valea Voievozilor pe strada Musetoiu! De aceea va rog pe toti cei care nu ati vaccinat cainii sau pisicile din gospodarie sa luati legatura cat mai rapid cu dl Doctor Veterinar Simionescu in vederea vaccinarii lor! Totodata, va rog sa urmariti cu atentie starea animalelor de companie, pe care le aveti in gospodarie!

Referitor la animalul care a fost depistat cu Rabie, acesta a muscat 2 persoane, in curtea propietarului care au fost vaccinate Antirabic si acum sunt acasa, in afara oricarui pericol!”, este anunţul făcut de edilul şef al comunei Răzvad, Emanuel Spătaru.