Un fenomen ia amploare în România sub umbrela unor şcoli internaţionale: ţeapa  homeschooling

Inspectoratul Şcolar Suceava (IŞJ) a finalizat controlul tematic în unităţile de învăţământ din judeţ şi are, în sfârşit, o imagine clară cu privire la dimensiunea fenomenului de tip homeschooling, sub tutela unor şcoli-umbrelă.

Controlul confirmă ancheta realizată de „Adevărul”, care a atras atenţia că zeci de copii din judeţ au fost retraşi din sistemul clasic de educaţie pentru a fi instruiţi acasă de către părinţi, sub tutela unor şcoli americane, unele neacreditate.

„În perioada 2020-2022, au fost retraşi 81 de elevi. Copiii aceştia au părăsit sistemul şi nu îi regăsim nicăieri înscrişi. Părinţii au ales nişte şcoli care funcţionează în afara legii. Unele dintre ele nici nu le-am găsit, nici nu au site-uri”, a arătat Ioan Puiu, inspector general adjunct al IŞJ Suceava.

Unele dintre şcolile americane la care au apelat părinţii din Suceava nu sunt acreditate de ARACIP, ceea ce înseamnă că diplomele copiilor nu pot fi echivalate de statul român.

„Aceste diplome nu au echivalare în sistemul de învăţământ românesc. Aceste fundaţii sau şcoli private, numiţi-le cum vreţi, nu figurează pe lista specială a ARACIP ca fiind furnizori de educaţie din alte state”, a spus şeful IŞJ Suceava, Grigore Bocanci.

El a arătat că din punctul de vedere al legislaţiei naţionale, elevii retraşi din şcoli pentru homeschooling rămân iniţial cu situaţia şcolară neîncheiată, iar apoi se regăsesc pe listele celor care au abandonat şcoala. „Ei figurează ca neşcolarizaţi”, a mai spus Bocanci.

El a arătat că va informa Ministerul Educaţiei cu privire la amploarea fenomenului şi va sesiza Poliţia şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. „Noi am lucrat la adrese. Informăm Ministerul Educaţiei, autorităţile locale, Poliţia Judeţeană, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, a transmis sursa citată.

Mama cu 10 clase, profesor pentru opt copii

Părinţii din Suceava care au ales sistemul de tip homeschooling sub umbrela şcolilor din America sunt din cultele penticostal, creştin după evanghelie, menonit şi ortodox (Oastea Domnului). Unii dintre ei au făcut pasul acesta la recomandarea unor lideri religioşi, alţii şi-au retras copiii pentru că au considerat că programa şcolară stabilită de Ministerul Educaţiei este prea încărcată şi nu le oferă informaţii utile copiilor.

Şi, nu în ultimul rând, sunt şi situaţii în care părinţii s-au simţit depăşiţi de provocările şcolii online. Este cazul unei mame din zona Rădăuţi, care are 12 copii. Pe opt dintre ei i-a înscris la „West River Academy”, pentru a-i instrui acasă. Mama copiilor nu a finalizat nici măcar liceul.

Într-un interviu acordat reporterului „Adevărul” sub protecţia anonimatului, ea recunoaşte că nu s-a informat suficient atunci când a decis să-şi retragă copiii din sistemul clasic, însă spune că de vină sunt şi autorităţile statului român care nu i-au explicat care sunt riscurile. „Da, din păcate, statul român nu ne acordă prea multe şanse. Când i-am retras, nu mi s-au explicat prea multe. Noi trebuie să fim mult mai mult informaţi şi de bune şi de rele. Eu am mulţi copii la şcoală şi mă lupt mult să-i ţin sub control”, a spus suceveanca.

După două semestre petrecute acasă, părinţii au decis să-şi reînscrie copiii în sistemul public de educaţie. Drumul a fost extrem de dificil din cauza procedurilor greoaie. Cei mici au fost evaluaţi la toate disciplinele, au dat în total zeci de examene, însă până la urmă au reuşit să revină în bănci

Toată responsabilitatea, pe umerii părinţiilor

Reporterul „Adevărul” a accesat site-ul şcolii americane „West River Academy„. Este vorba despre o unitate care acordă servicii educaţionale în 21 de state, inclusiv în România, dar care nu se regăseşte pe lista şcolilor acreditate de ARACIP. Între altele, pe site-ul unităţii de învăţământ se arată că părinţii îşi asumă întreaga responsabilitate a cunoaşterii legislaţiei ţării din care provin cu privire la homeschooling.

Homeschooling-ul este un sistem de educaţie neconstituţional. Potrivit articolului 32, aliniatul 5 din Constituţia României, „învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii”.

