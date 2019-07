Tatăl fetiţei de 12 ani pipăite de bărbatul mort la spital după ce a fost gazat de jandarmi: „Nu pot decât să le mulţumesc pentru intervenţie“

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului judeţean de Jandarmi Suceava, Bogdan Cornaci, a declarat că Parchetul Militar Iaşi anchetează modul în care a acţionat achipajul de jandarmi de la Vatra Dornei pentru a-l imobiliza pe bărbatul de 55 de ani, acuzat că „a atins indecent” o copilă de 13 ani. Echipajul a fost solicitat de tatăl fetei molestată.



„Circumstanţele şi modul în care au folosit mijloacele de intervenţie din dotare vor face obiectul anchetei aflate în curs de desfăşurare la Parchetul Militar Iaşi. Misunea de la Vatra Dornei a fost o misiune de asigurare a ordinii la o manifestare în spaţiul public, iar intervenţia pentru scoaterea persoanei din mulţime a fost o decizie luată pe moment de jandarmi, în vederea rezolvării solicitării bărbatului în cauză. De asemenea, folosirea mijloacelor din dotare a fost decizia jandarmilor luată pe moment ca urmare a atitudinii persoanei în cauză”, a arătat Cornaci.

Ancheta procurorilor nu va fi dificlă, pentru că momentul intervenţiei jandarmilor a fost filmat de un trecător. În imagini se vede clar cum bărbatul este ţinut cu faţa în jos de către doi jandarmi. O jandarmeriţă care făcea parte din echipajul de intervenţie se apropie de individul culcat la pământ şi îi pulverizează spray lacrimogen direct în faţă, de la o distanţă mică, de cel mult 20 de centimetri. Asta în condiţiile în care în Ghidul de Intervenţie Profesională al Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, la pagina 62, se arată că distanţa eficientă de folosire a pulverizatorului de mână cu substanţe iritant-lacrimogene este de maximum trei metri, dar nu mai puţin de 1,5 – 2 metri.

FOTO: extras din Ghidul de Intervenţie al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române

După folosirea spray-ului, bărbatul a mai dat de două ori din picioare, după care a rămas intert. Jandarmii i-au pus cătuşele, însă în scurt timp au observat că individul nu se mai mişcă şi decid să-i elibereze mâinile. Apoi, au chemat o ambulanţă. Pacientul a fost adus la Spitalul judeţean Suceava, în comă profundă, fiind operat urgent de medicul Dorin Stănescu. Intervenţia chirurgicală a fost în zadar, pacientul a murit sâmbătă, 20 iulie, la câteva ore după operaţie. Medicul opinează că decesul nu a fost cauzat de folosirea spray-ului lacrimogen.

"A avut infarct mezenteric total, pe care l-am operat la scurt timp după ce a ajuns la spital. Din acest motiv a avut encefalopatie şi tulburări hidroelectrolitice şi acido-bazice. Starea lui de sănătate poate explica agresivitatea şi comportamentul lui. Nu are nicio legătură una cu alta, nici cu spray, nici cu altceva. Infactul era probabil de câteva zile. La noi a venit în comă deja. Putem spune că starea lui de sănătate îl făcea să fie agresiv. El a venit în comă, cu tensiune scăzută, cu status hemodinamic compromis şi cu burta foarte mare. Am zis de la început că are ceva în burtă. Nu avea lichid, dar burta plesnea. O coincidenţă cu evenimente“, a declarat Dorin Stănescu. Ultimul cuvânt cu privire la decesul pacientului îl va avea medicul legist.



Incidentul s-a petrecut vineri, 19 iulie, la un festival de folclor pentru copii din Vatra Dornei. Tatăl copilei molestată a povestit cele întâmplate în exclusivitate pentru ”Adevărul”. El opinează că jandarmii au acţionat corespunzător având în vedere natura situaţiei.

„Noi (n.r. - părinţii) stăteam la masă, la terasă. Stăteam la o teresa care se afla la 20 de metri de scenă. A venit copilul plângând, fetiţa, şi mi-a spus că este o persoană care se uită la ea, o atinge. A avut un comportament deplasat. M-am ridicat de la masă, am luat fetiţa. Între terasă şi scenă era un echipaj al jandarmeriei. M-am dus la jandarmi şi le-am spus cele întâmplate. Am plecat cu domnii de la jandarmerie pentru a identifica persoana. Fetiţa mi-a arătat persoana. Domnii l-au rugat să se legitimeze şi să-i urmeze, la care individul a luat-o la fugă. Dacă eşti nevinovat, nu fugi. Atunci jandarmii au fugit după individ. Au reuşit să-l ajungă din urmă. I-au spus să se potolească, să stea pe loc. Nu a vrut să colaboreze. După care jandarmii au încercat să-l imobilizeze”, a spus tatăl fetei. El a adăugat că fiica sa este extrem de afectată de cele întâmplate. În noaptea de vineri spre sâmbătă nu a dormit, „a stat cu ochii în tavan”.

„Nu pot decât să le mulţumesc jandarmilor. Nu trebuie să aşteptăm să se întâmple ceva grav cu copiii noştri ca să acţionăm. Oricum trebuie să-mi duc fata la psiholog”, a adăugat tatăl copilei.



