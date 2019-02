Revolta unei tinere bolnave de scleroză multiplă faţă de statul român: „Nu merită să mă omor din cauza voastră“

Ioana Laura Florescu este bolnavă de scleroză multiplă, o boală implacabilă căreia încearcă să-i facă faţă cu umor negru faţă de soartă, dar mai ales faţă de statul român care nu oferă niciun fel de înţelegere pentru oamenii loviţi de suferinţă.

Mai mult, România i-a retras dreptul la ajutorul de handicap pentru c-a încasat suma de 260 lei din scrierea unei cărţi.

Laura povesteşte pe Facebook cum decurge viaţa ei de câţiva ani, în chinuri, gemând de durere, pusă în situaţia de a descurca doar cu o brumă de bani.

„Când m-am mutat la Câmpulung la bunica eram proaspăt divorţată, diagnosticată cu scleroză multiplă de vreo 3 ani, deprimată cu tendinţe sinucigaşe, nu aveam niciun ban, niciun venit, plm.

Am stat la mii de cozi să intru cumva la ajutorul de handicap. Pe atunci nu exista pensia de boală pe care acu vor să o desfiinţe muiştii ăştia.

Am reuşit, după comisii şi jde doctori să ajung sa iau 200 de lei pe lună. Bunica pe atunci avea pensia de 800 de lei, io mai şi fumam, cum plm să nu fumezi? de băut nu prea beam. Că n-aveam bani.

Intrasem în programul de SM, Interferon beta o dată pe săptămână.

Făceam injecţia joia, lucram ca şi babysitter la o prietenă.

Joia muream. În primele luni mă durea carnea o zi. carnea şi eul. Şi sufletul şi părul. Plm.

După câteva luni nu mă mai puteam ridica 3 zile din pat. Dormeam cu bunica de frică să nu mor.

Asta 7 ani.

7 ani în care statul îmi dădea 200 de lei pe lună ca să trăiesc, pentru că nu puteam lucra undeva cât timp 3 zile nu mă puteam deplasa şi restul îmi doream să mor că urma următoarea injecţie.

Acum 3 ani am intrat la pensie de boală. 600 de lei pe lună. În schimb mi-au tăiat ajutorul de handicap de la 250 la 39 de lei pe lună. Ştiţi faza cu cartea. bla bla.

Durerea e de să-ţi bagi p...la.

E clar că nu poţi lucra decât dacă eşti drogat sau beat.

Am scris o carte pentru care mi-au oprit pensia o lună.

Anul trecut în octombrie am murit iar. Nu-mi mai simţeam mâinile şi vedeam doar cu un ochi pe jumate.

Şi aveam dureri de alea de îţi vine să muşti din tine.

Noaptea.

Nu cred că am dormit vreo noapte întreagă din octombrie până în decembrie.

Ajunsesem la 600 de mg de tramadol pe zi.

Şi ei vor să mă trimită la muncă - prin tăierea pensiei de boală pentru că tot din cauza lor sunt 1394820348 de oameni sănătoşi care beneficiază de ea.

După ce mi-o căzut tot părul.

După ce mi-o căzut vreo 3 dinţi.

După ce 10 ani am murit în fiecare zi ori de frică că fac injecţia, ori pentru c-am făcut-o.

Am ajuns să iau tramadol cu xanax de ruşine c-o trezesc pe bunica s-o intreb dacă am murit sau să mă trezesc că mă ţinea de mână pentru că gemeam de durere în somn.

Să mi-o s...ţi.

Şi dacă o fi să mă sinucid sau să-mi dau foc, fiţi siguri, idioţilor, că mor cu voi de gât.

0 Buget pentru persoanele cu handicap.

0 buget pentru oamenii de care vreţi să scăpaţi, io înţeleg.

Viaţa e complexă şi are multe aspecte.

Da' nu puteţi scăpa. Pentru că încă ne mai zbatem.

Când în alte ţări li se creează nu doar mediu de lucru, dar şi consiliere psihologică.

Pentru că voi nu ştiţi ce înseamnă să vrei să mori, decât să te doară.

Pentru că voi nu ştiţi cum e să trăieşti cu 639 de lei pe lună, ca om care nu se poate ridica din pat.

Căcaţi înbuibaţi.

Nu merită să mă omor din cauza voastră.

Deşi poate nu mai pot.

P.S. până luna trecută luam pe reţetă tramadol de 200 cu 4 lei. Acum costă 20. WTF YO?

P.S.S ştiu că noi nu existăm pentru voi, dar aţi putea face o excepţie pentru oamenii care încă mai trăiesc?“

Ioana Laura Florescu a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2009 şi primeşte o pensie de boală din 2014, indemnizaţie majorată succesiv până la valoarea de 520 de lei lunar.

În plus, începând din 2013, a primit un ajutor pentru gradul II de handicap, de 270 de lei lunar. Tânără povesteşte că, în 2016, problema de sănătate i s-a agravat, fiindu-i descoperite cinci pareze. Cu toate acestea, oficialii Casei de Pensii au decretat că boala este reversibilă şi au decis s-o încadreze la gradul III de handicap, mai puţin grav, iar ajutorul suplimentar i-a fost redus până la 39 de lei lunar.

Motivul care a stârnit revoltă pe reţelele sociale a fost o înştiinţare primită acasă în urmă cu câteva zile de Laura Florescu din partea Casei Judeţene de Pensii Suceava. Tinerei i s-a comunicat că statul român îi suspendă ajutorul de handicap de 39 de lei şi că trebuie să returneze 520 de lei din cauză că, în 2015, tânăra a publicat o carte de poezii de pe urma căreia a încasat 260 de lei, considerat venit ilicit, fiindcă se presupunea că Laura Florescu nu poate să muncească.

Laura poate fi sprijinită prin donaţii în următorul cont:

Numele titularului de cont: Florescu Ioana (Laura)

Cont RON - RO60RZBR0000060018720895

Cont EURO - RO49RZBR0000060018720899

Cod swift - RZBRROBU

Cont deschis la Raiffeisen Bank, adresa strada Timotei Cipariu, bloc T6, Blaj, cod 515400