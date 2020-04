Preot român din Oregon, în pandemia de COVID-19: „Sistemul medical din SUA a fost luat prin surprindere şi e în colaps“

Bogdan Mihai Nichitean este preot la Biserica Ortodoxă Românească din Oregon, Statele Unite ale Americii. El s-a născut în Suceava, unde a locuit până la terminarea liceului. A fost preot la Constanţa, în Arhiepiscopia Tomisului, în perioada 2006-2011, când a emigrat în SUA, ajungând preot la comunitatea românească din Denver, Colorado.

În biserică slujeşte doar la sfârşitul săptămânii. În restul zilelor, lucrează pentru o firmă de curierat.

“În anul 2016, Înalt Prea Sfinţitul Nathaniel, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America m-a transferat ca preot la Biserica "Pogorarea Duhului Sfant" din Oregon City, Oregon. În Oregon, comunitatea românească numără aproximativ 35.000 de membri de diferite confesiuni: ortodocşi, penticostali, baptişti, adventişti, catolici. În diaspora, preoţii au job-uri, aşa că duminica sunt la Biserică, iar de luni pâna vineri îmbrac hainele de curier la FedEx”, ne-a spus Bogdan Nichitean.

Preotul susţine că şi americanii au fost „luaţi prin surprindere” de pandemia de coronavirus.

Străzile sunt pustii în Las Vegas. FOTO: Bogdan Nichitean

„În urma acestei nenorociri, care s-a abătut asupra întregii lumi, şi SUA are de suferit. Luat prin surprindere, sistemul medical este în colaps! Era de aşteptat, din moment ce SUA are unul dintre cele mai proaste si scumpe sisteme de sănătate din lume! Teste pentru Covid-19 nu se fac deoarece nu sunt! Situaţia este dezastruoasă în New York, Chicago, San Francisco, Miami, Detroit, Seattle, Las Vegas. În San Francisco este cel mai mare China town din afara Chinei! Las Vegas, oraşul care nu dormea niciodată, este pustiu! Toate hotelurile şi casinourile s-au închis! În Oregon, situaţia nu este atât de critica! Aici, la o populaţie de aproximativ 5 milioane de locuitori, avem mai puţine cazuri decât la Suceava! Bisericile, şcolile, salile de fitness, cluburile de recreere, piscinele, parcurile, barurile, restaurantele, cabinetele medicale, dentare, de masaj, terenurile de sport ... toate sunt închise până pe 30 aprilie, conform deciziei preşedintelui Trump”, a mai spus preotul.

El a arătat că super-market-urile, care erau deschise non-stop, în prezent sunt închise noaptea pentru dezinfectare, iar bătrânilor li s-a recomandat să-şi facă cumpărăturile dimineaţa, chiar la deschidere!

Bogdan Nichitean este angajatul unei firme de curierat. FOTO: Bogdan Nichitean

Totodată, traficul s-a redus foarte mult, spune suceveanul. „Pe americani, restricţia de a sta în casa nu i-a afectat prea mult deoarece ei oricum nu sunt foarte sociabili şi petrec foarte mult timp în casa! În complexul unde locuiesc sunt 130 de case şi abia dacă cunosc 20 dintre vecini. Comenzile on-line au explodat, iar firmele de curierat au de lucru ca în perioada Craciunului. Şi aici, ca peste tot în lume, se vede lupta dintre partidele politice: interese personale şi poliţe de plătit, iar populaţia are de suferit. (...) În Oregon trăiesc pe străzi aproximativ 14. 000 de persoane fără adăpost, iar guvernul statal (democrat) nu a luat nicio măsură pentru a proteja populaţia de "focarul" pe care îl pot provoca aceşti oameni fără adapost! Suntem în a treia săptămână de carantină, iar ei îşi văd în continuare, nestingheriţi, de viaţă …”, a spus Bogdan Nichitean.