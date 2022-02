Indignare după o intervenţie a pompierilor la un accident cu doi morţi. Salvatorii au folosit o barcă din care scoteau apa cu un pet VIDEO

Intervenţie controversată a angajaţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava pentru salvarea a două persoane care au plonjat cu maşina într-o baltă adâncă de aproximativ opt metri. Accidentul rutier s-a produs marţi, 8 februarie, pe drumul care leagă Suceava de Berchişeşti. La volanul maşinii se afla un bătrân de 75 de ani, iar pe scaunul din dreapta, nepoata sa de 21 de ani.

Ambii au fost scoşi din apă fără suflare. Anchetatorii cred că bătrânul a suferit un infarct la volan şi din acest motiv maşina a părăsit drumul şi a ajuns în groapa plină cu apă, săpată de un constructor, în urmă aproape doi ani, pentru a turna pilonul unui pod care urmează să fie construit pe axa Suceava – Iaşi. Şantierul era semnalizat, însă rămâne de văzut dacă firma constructoare a respectat toate prevederile legale.

Un martor la accident a sunat la 112, apelul fiind înregistrat la ora 13.09. În scurt timp, malul iazului improvizat s-a umplut de zeci de pompieri, poliţişti şi echipaje medicale. Numai că din marea de persoane venite la intervenţie, doar doi pompieri au intrat în iaz cu o barcă pneumatică, de mici dimensiuni, în care, la un moment dat, a început să intre apa. Aşa că, în timp ce unul dintre salvatori folosea o prăjină de sondare ca să găsească maşina scufundată, colegul său se chinuia să scoată apa din barcă, cu ajutorul unui pet.

Crezând că au reuşit să agaţe maşina cu ancore, aproximativ 20 de pompieri au început să tragă de o funie sperând să o aducă la mal, deşi autoturismul plin cu apă cântărea câteva tone, lucru pe care nu l-au reuşit. Pe de altă parte, un tânăr care urmărea misiunea de salvare a remarcat că printre ultimii care au ajuns la faţa locului au fost tocmai scafandrii, ceea ce a creat indignare, cu atât mai mult cu cât de la sediul ISU Suceava până la locul accidentului este o distanţă de doar 11 kilometri.

Reacţia ISU Suceava

Reprezentanţii ISU Suceava au arătat că au făcut tot ce a fost uman posibil pentru a salva victimele, ţinând cont şi de dotările pe care le are instituţia suceveană. „În dotare avem şi barcă cu motor, dar nu aveam ce să facem cu ea acolo. (...) Apa putea să intre inclusiv la coborâre, la manevrarea cu vâsle. Procedural, la intrarea apei în barcă, apa se scoate. Ca să nu întârziem intervenţia, să vedem ce şi cum, acel om a scos cu o pâlnie improvizată. Este normal”, a declarat col. Marius Tăuteanu, coordonatorul misiunii. El a mai spus că apa care a intrat în barcă nu a afectat misiunea.

ISU Suceava are doar doi scafandri, iar în ziua în care s-a întâmplat nenorocirea, niciunul nu era de serviciu. Totuşi, unul dintre scafandrii suceveni a venit de acasă, ajungând la locul accidentului după mai bine de 20 de minute de la apelul la 112. „La 13.30 a plecat din unitate. Cel la Botoşani a ajuns la 20 de minute după anunţul la 112. Dar, în contabilitatea misiunii nu are nicio importanaţă, putea să ajungă într-o oră. Până la urmă colegul nonstru a agăţat şufa de maşină şi a reuşit să o extragă chiar în momentul în care colegul de la Botoşani a ajuns, era deja echipat şi a ajuns”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Conform procedurii, scafandrii nu au voie să acţioneze individual, ci trebuie să intre în apă în echipe de câte trei.

Cu privire la tentativa de scoatere a maşinii din apă cu braţele goale, şeful echipei de intervenţie a declarat: „Am cerut sprijin atât primăriei locale pentru un excavator, am înţeles că sunt utilaje în zonă de la Autotehnorom, dar până au venit acestea, cu tehnica şi cu accesoriile din dotare, am luat primele măsuri la faţa locului. Am redirijat cursul pârâului cu lopeţile, ca să nu mai intre în acumulare(…). Echipajele de căutare, cu ancore şi cordiţe cu căngi au găsit locul şi autoturismul în apă, chiar l-au agăţat de câteva ori, dar nu au reuşit având în vedere că ancora şi cordiţa nu sunt făcute pentru a trage un autoturism”.

Alin Găleată a mai spus: „Maşina, în momentul în care a intrat în apă, în maximim 2-3 minute habitaclul a fost plin de apă. După cum spun martorii, aceasta s-a scufundat foarte rapid. Vorbim de o apă cu adâncime de 6-8 metri, în care se aflau piloni de beton, cu vizibilitate zero. Practic acele persoane au rămas fără oxigen din primele minute când au intrat în apă. Se ştie foarte bine că după primele cinci minute creierul suferă degradări care nu se mai pot recupera, apoi în comă şi apoi moarte cerebrală. Salvarea celor doi oameni era posibilă în primele momente când au căzut în apă”.

Salvatorii ISU Suceava nu au participat niciodată la un exerciţiu de recuperare a unui maşini scufundate în apă.