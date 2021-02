Ecologistul Daniel Bodnar, grav rănit într-un accident de circulaţie: „Am primit foarte multe mesaje de ameninţare”

Daniel Bodnar este internat într-o clinică din Germania. Din cauza unui accident de circulaţie suferit luna trecută, tânărul nu poate să meargă, însă face eforturi să rămână optimist.

Procesul de recuperare este de durată şi extrem de greoi. Presiunea pusă pe Daniel Bodnar este foarte mare, cu atât mai mult cu cât tânărul continuă să primească mesaje de ameinaţare cu moartea.

„Ameninţările la adresa mea şi a familiei continuă. În toată perioada după accident au fost foarte multe mesaje de ameninţare, pe care le-am redirecţionat la poliţie. Şi astăzi socrul meu a fost ameninţat prin SMS de cineva din Putna şi nu se mai poate continua aşa. Avem suficientă durere”, a scris Daniel Bodnar pe contul său de Facebook.

Pentru prima dată de la producerea nenorocirii, Daniel a vorbit despre accidentul care l-ar fi putut lăsa paralizat pe viaţă.

„Am şi eu dreptul să-mi pun semne de întrebare, analizele la sânge nu-mi vin, tot drumul spre casă eram somnoroşi deşi era o distanţă scurtă. Oare ce se întâmplă? Nu ştiu ce a fost, eu am fost inconştient după accident şi până acum nu am avut puterea să mă gândesc şi la cauzele accidentului şoferului. Ne-a interesat să găsim soluţii pentru recuperarea sănătăţii mele, iar domnul ministru m-a sunat când eram în spital la Iaşi şi mi-a spus că ştie de situaţie şi se va face ancheta, dar lui Dani şoferul i s-a spus că dosarul va continua când eu ies din spital, dar până atunci toate probele dispar... ”, a declarat sursa citată.

Daniel susţine că nu a consumat băuturi alcoolice în seara accidentului şi crede că nenorocirea putea fi provocată de o mână criminală.

„Aşa se întâmplă şi cu anchetele din păduri, strâng probe când nu se mai pot strânge şi nu se găsesc infractorii. Cred că trebuia atunci verificată maşina, unii spun că poate au pus pastile sau praf pentru somn pe unde intră aerul în maşină, alţii spun că s-a umblat la direcţie. Nu am verificat eu maşina, dar la câte probleme am avut cu mafia lemnului poliţia trebuia să-şi pună semne de întrebare şi să facă expertize, dar ei erau interesaţi dacă eu am băut alcool deşi eram PASAGER în maşină.

Tind să cred că nu a fost un simplu accident... Şi eu şi Dani nu adormeam aşa uşor în maşină niciodată. Eram obişnuiţi cu drumurile lungi. Dorinţa mea după accident către poliţie a fost să-mi vină analizele la sânge că este dezonorant pentru mine să se creadă că eu am băut alcool atunci, dar nici până acum nu a venit rezultatul”, a mai arătat Bodnar.

