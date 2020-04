Un loc de joacă, în valoare de 400.000 de lei, se amenajează în Parcul Ialomiţa

„Pregătim o surpriză frumoasa copiilor pentru momentul când vor putea din nou să iasă la joacă. În Parcul Ialomita am început cu DADP amenajarea unui loc de joacă cu suprafaţa de tartan de 987 mp , 3 ansambluri tobogan ( 2 noi si cel existent ),3 leagane ansambluri , 2 balansoare ,2 carusele . Pentru însoţitori vom monta 12 bancute. Locul de joacă este prevăzut şi cu jocurile copilăriei celor care acum sunt părinţi ( Şotron , Patratelul) şi o tabla mare de şah . Valoareaproximativa a investiţiei este de 400.000 lei. Continuam de asemenea amenajarea jardinierelor de flori in zona MB, refacerea marcajelor rutiere şi montarea de ansambluri de fitness in parcurile din municipiu. Avem speranţa că nu este departe momentul când ne vom bucura de folosinţa lor”, a anunţat Adrian Mocioniu, primarul municipiului Slobozia pe pagina de socializare a instituţiei.