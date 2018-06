Mecanicul de locomotivă care a reclamat oficial că se fură din vagoanele CFR ca-n Vestul Sălbatic. „Poliţiştii m-au înjurat, în loc să-i oprească pe hoţi“

Tânărul de 36 de ani, originar din Constanţa, crede că se încearcă muşamalizarea cazului şi nimeni nu ia nicio măsură pentru a stopa fenomenul, atâta timp cât i s-a răspuns că trenul nu a fost frânat de hoţi, ci oprit de bunăvoie de către mecanicul de locomotivă. Sunt lucruri care se ştiu, pentru că se întâmplă de ani de zile, dar nu se doreşte stoparea fenomenului.

“Celelalte aspecte sesizate de dumneavoastră au fost verificate şi rămân în continuare în atenţia organelor de anchetă. Vă asigurăm în continuare de receptivitatea şi sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntaţi, în măsura în care acestea intră în competenţa noastră de soluţionare”, se arată în răspunsul sec pe care Radu Moldoveanu l-a primit de la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Constanţa.

A făcut reclamaţie

Radu Moldoveanu a alertat Poliţia TF în luna mai, după ce a susţinut că a văzut cum hoţii au furat din vagoane, în gara Feteşti (judeţul Ialomiţa), sub privirile poliţiştilor de la Transporturi Feroviare (TF).



„În acest caz am fost intrigat de pasivitatea celor doi poliţişti care stăteau pe peron şi fumau, iar sub ochii lor se petrecea o fărădelege. M-a deranjat faptul că mi-au adresat injurii, în loc să acţioneze şi să-i oprească pe hoţi. Am făcut plângere la Poliţia TF Constanţa, pentru a lua măsuri. Mi s-a părut o situaţie incredibilă, un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Este inacceptabil faptul că Poliţia nu a făcut nimic, sunt funcţionari publici plătiţi din banii noştri, iar prin această atitudine consider că şi-au dezonorat funcţia şi uniforma pe care le poartă. Am fost înjurat prin staţie, am martori care au asistat la discuţie“, povestea tânărul la acea dată.

Trenul a fost oprit voluntar 2 minute

Recent, Poliţia Transporturi l-a anunţat oficial că pe 9 mai, în urma celor pe care le-a sesizat şi a anchetei declanşate, mecanicul de locomotivă a oprit trenul voluntar pentru 2 minute. Cu alte cuvinte, nici urmă de hoţi, nicio vorbă despre incidentul la care şi doi colegi de-ai săi au fost martori.





“Rezoluţia a fost dată în baza declaraţiilor martorilor indicaţi de mine şi, deşi, le-am solicitat să ceară de la CFR Marfă banda de vitezometru a locomotivei, se pare că nu au mai aşteptat aceste răspunsuri. Practic, aceasta este cutia neagră a trenului, unde se înregistrează viteza de deplasare şi frânările. Dacă este vorba despre opriri regulate sau dacă trenul este frânat brusc. Puteau să aştepte măcar citirea acestei benzi, care nu minte. Specialiştii CFR ar fi spus dacă a fost frânare din partea mecanicului. Mă aşteptam la acest răspuns din partea lor, pentru că asta e Poliţia Română“, spune dezamăgit tânărul.

S-a dat drumu la încărcătura de cereale

Mecanicul de locomotivă, care conduce trenuri de marfă pe traseul Constanţa- Buzău şi Constanţa-Bucureşti-Roşiori, povesteşte că nu este singurul incident la care a asistat Acesta a declarat că în urmă cu 2-3 săptămâni a văzut un incident similar la Feteşti. Un tren încărcat cu cereale a fost atacat de hoţi şi s-a dat drumu la încărcătură. “Trenul era oprit, aştepta împingătorul şi mai multe persoane l-au atacat. Au dat drumu la încărcătură şi tot ce a curs, pot fi 2-300 de kilograme la fiecare vagon a fost încărcat în saci şi transportat cu maşini şi căruţe. La 4 vagoane de câte 70 de tone fiecare, găurile pe care le dau hoţii sunt nesemnificative, probabil, pentru a fi anchetate, explică mecanicul de locomotivă.”

Pentru ca situaţia să nu scape şi mai mult de sub control, Radu Moldoveanu crede că o adevărată curăţenie la Feteşti ar trebui făcută întâi la Postul de Poliţie. Aşa era şi la Palas, până în urmă cu câţiva ani. Era dezastru, se fura continuu. Cum au schimbat şeful de Post, cum s-au linisţiti lucrurile. Cred că ar trebui luate măsuri ferme, la Feteşti este ca în Vestul Sălbatic, spune Radu Moldoveanu.

Conform datelor obţinute de la Poliţia Transporturi, în perioada 2012-2017 au fost înregistrate 915 infracţiuni privind sustrageri din vagoanele de transport mărfuri aparţinând atât CFR Marfă, cât şi operatorilor privaţi.