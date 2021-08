Lucrările la moderna staţie de tratare a apei din Slobozia, blocate. Contractul cu constructorul a fost reziliat

Reabilitarea staţiei de tratare a apei de la Slobozia nu va fi terminată prea curând, deşi până în prezent autorităţile locale au investit 8 milioane de lei în ea.

Lucrările la acest obiectiv sunt finalizate în proporţie de 85%, dar stagnează de la sfârşitul anului trecut din cauza lipsei unui proiect tehnic, aşa cum a invocat constructorul.

Recent, pentru a pune capăt situaţiei care pare fără sfârşit, edilul din Slobozia a decis să rezilieze contractul cu SYA Dynamic Solution SRL, firmă care a câştigat acest contract în anul 2018.

În luna mai 2021, Primăria Slobozia a încercat prelungirea cu încă o lună a contractul de lucrări pentru finalizarea staţiei de tratare a apei, propunând un nou act adiţional, însă reprezentanţii firmei nu au fost de acord cu regulile impuse. Este vorba despre un nou grafic de realizare a investiţiilor restante, dublarea valorii penalităţilor în caz de întârziere şi plata facturilor restante la finalizarea lucrărilor.

"Reprezentanţii firmei au refuzat să accepte condiţiile impuse prin actul adiţional. Este un blocaj, într-adevăr, dar nu mai puteam accepta această situaţie. Am făcut ce am promis. Vom relua procedura pentru lucrările restante", a declarat primarul Sloboziei, Dragoş Soare.

Îndelungi dispute

Adrian Mocioniu, fostul primar al municipiului Slobozia, a intenţionat să construiască o staţie de tratare prin procedeul de osmoză inversă şi filtre de cărbune activ, însă investiţia nu a fost finalizată, deşi echipamentele au fost achiziţionate din Italia în 2019. Disputele dintre constructor şi proiectant au întârziat lucrarea mult peste termenul iniţial, aceasta fiind amânată constant.

Contractul pentru extinderea staţiei de tratare a apei din municipiul Slobozia, în vederea creşterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa brută, pentru asigurarea tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei furnizate în reţeaua de distribuţie, a fost semnat în 14.08.2019, între Primăria Slobozia şi SYA Dynamic Solution SRL din Craiova, valoarea investiţiei fiind de peste 7,8 milioane de lei, cu termen de execuţie de 11 luni.

"În momentul de faţă, stadiul fizic de execuţie, estimat, este de 85%, iar stadiul financiar este de 65%. Deci, am avut executat mai mult decât s-a plătit. În urma şedinţei am constatat că mai avem nevoie de cel puţin 10 luni pentru ca acest proiect să fie dus la capăt. Există o problemă mare de comunicare între constructor, proiectant şi Primăria Slobozia, am constatat că ne învârtim în jurul cozii şi nu am făcut decât să pierdem timp preţios“, spunea Dragoş Soare, la sfârşitul anului trecut, când a constatat că Primăria Slobozia a fost expertă în ratarea proiectelor şi investiţiilor.

„Asta e realitatea pe care am descoperit-o aici! Iar în urma discuţiilor cu constructorul, am constatat că mai avem nevoie de cel puţin 10 luni pentru a duce la final această investiţie”, a mai precizat primarul.

Lucrările au fost întârziate deoarece constructorul a invocat lipsa unui proiect tehnic.

