Fetele din Feteşti care trăiesc visul american îşi caută familia biologică pe Facebook

Fetele, care au fost născute la Feteşti, doresc să-şi cunoască părinţii naturali FOTIO Facebook/ The never forgotten Romanian children

Redăm integral mesajul postat pe o pagină de socializare:

Salutări din SUA!

M-am născut la Spitalul Municipal Feteşti pe data de 6 iunie 1999. La vârsta de trei ani si jumătate am fost adoptată dintr-o casă de copii. În documentele de adopţie numele meu este Cristina Copjan. Mama mea se numea Aurelia Cojan şi tatăl meu Florin Vulpe. Din cele spuse de părinţii mei adoptivi ei au locuit în judeţul Ialomiţa. Mai aveam un frate Cristinel Vulpe şi o soră Andreea Cojan. Părinţii mei adoptivi au înfiat-o mai întâi pe sora mea, cu un an şi jumătate înaintea mea, fără ca să ştie de existenţa mea. Când au aflat, m-au adoptat şi pe mine. Acum suntem în căutarea rădăcinilor noastre din româneşti. Suntem nerabdătoare să îi cunoaştem pe părinţi, fraţi, surori, bunici, verişori etc. Vă rugăm să distribuiţi mesajul nostru pentru ca acum de sărbători să ne faceţi cea mai mare bucurie. Vă mulţumim si vă dorim sărbători fericite !

Miracole prin intermediul paginii de Facebook „The never forgotten children of Romania“ La fel ca ea, mulţi copii, adoptaţi în străinătate şi-au găsit familiile prin intermediul paginii de Facebook „The never forgotten children of Romania“ (n.r. – „Copiii niciodată uitaţi ai României“), creată de Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă stabilită în Irlanda. În acest mod, aceasta a creat special pagina pentru copiii daţi spre adopţie în anii '90 în străinătate şi care acum îşi caută părinţii naturali. Statisticile arată că, numai în perioada 1994-1999, peste 10.500 de copii români au ajuns la familii adoptive din străinătate. Neoficial, numărul copiiilor români daţi spre adopţie în anii `90 este mult mai mare. Pentru străini, România anilor `90 a fost o adevărată piaţă de copii şi multe dintre adopţii s-au făcut fără a fi înregistrate în documentele oficiale. Ajunşi la vârsta maturităţii, copiii români daţi spre adopţie în anii `90 sunt, astăzi, cetăţeni străini, iar mulţi dintre ei îşi caută părinţii. Cei mai mulţi pornesc la drum cu o fotografie, numele mamei sau al tatălui, numele judeţului sau al localităţii de baştină. Nu ştiu mai nimic despre România şi mulţi dintre ei nu vorbesc limba română. Speranţele lor se îndreaptă către mediul online şi mulţi dintre ei şi-au găsit drumul către origini prin intermediul paginii ”The never forgotten Romanian children”. Românca stabilită în Irlanda Pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children” este creaţia româncei Ileana Cunniffe Băiescu, de origine din judeţul Buzău, stabilită în Irlanda de 22 de ani. Ileana are cinci copii şi lucrează la o grădiniţă din Galway. A fost mulţi ani în căutarea fraţilor daţi spre adopţie în străinătate în anii `90. Şi-a găsit una dintre surori în urmă cu nouă ani în Anglia, dar familia nu a fost completă. Peste 7.000 de membri Din ianuarie 2015 şi până în prezent, comunitatea „The never forgotten Romanian children“ a ajuns să numere peste 7.000 de membri. Peste 500 de solicitări au venit pe adresa paginii, din care 300 de la copii adoptaţi în căutarea familiilor din România au apelat la Ileana Cunniffe Băiescu pentru a-şi găsi identitatea, iar 164 de cazuri au fost rezolvate graţie iniţiativei româncei. 200 de cazuri au venit din partea rudelor şi familiilor din România, disperate să-i găsească pe copiii care ajunseseră, prin adopţie, în străinătate. “Noi ajutăm şi sustinem numai căutarea familiilor pentru copii. Invers ar fi aproape imposibil, pentru că nu cunoaştem unde sunt acesti tineri adoptaţi. Totuşi, reţinem numele copiilor adoptaţi şi căutaţi de familiile lor, şi dacă aceştia ajung la noi în căutarea famililiei, îi punem în contact”, a explicat Ileana.

Vă mai recomandăm şi: