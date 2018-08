Dosar penal pentru împrăştierea pestei porcine africane în Ialomiţa. Prefectul Gigi Petre: O femeie a transportat un animal bolnav din Giurgeni la Bucu

Până în prezent, în judeţul Ialomiţa au fost înregistrate 67 de focare în 13 localităţi, iar situaţia se schimbă de la o oră la alta. 6.000 de porci au fost ucişi pentru a fi împiedicată extinderea bolii.

” Apar tot mai multe cazuri de pestă porcină în focarele déjà confirmate. Şi în localitatea Bucu, rezultatele au ieşit pozitive. Poliţia are în lucru un dosar privind împrăştirea bolii. O femeie a transportat un animal din Giurgeni, când localitatea era izolată, la Bucu. Ulterior, s-a confirmat că animalul era purtător de virus. Trebuie să se stabilească exact cum au stat lucrurile. Facem apel încă o dată la oameni să înţeleagă situaţia şi să repecte măsurile pe care le impunem. Este aproape imposibil de controlat situaţia oricât de multe filtre am avea. Se poate circula pe drumuri de ţară, adiacente, pe variante ocolitoare prin tot judeţul, nu doar pe DN2. Oamenii tot taie porci. Am confiscat carne, untură, pulpe, este o problemă gravă“, a explicat Gigi Petre.

Situaţia este cu atât mai alarmantă cu cât epidemia se apropie de oraşul Căzăneşti. Focarele sunt la 40-50 de kilometri de această localitate unde există un combinat cu 70.000 de porci, numai rase de selecţie. “Deocamdată nu ştim ce va fi. Combinatul este unul dintre cele mai mari din ţară, vă daţi seama ce dezastru ar fi acolo, “ a precizat prefectul judeţului Ialomiţa. Pentru a face faţă situaţiei, forţe suplimentare de medici veterinari au fost trimise din Deva şi de la Giurgiu.

Boala nu se transmite la om

La rândul său, şi şeful Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Sănătatea Alimentelor Ialomiţa, dr. Mihai Puia, spune că oamenii nu conştientizează riscurile şi aleg să sacrifice porci pentru consum. “Virusul are o rezistenţă extraordinar de mare. Virusul din carnea congelată rezistă ani de zile şi astfel boala se poate extinde. Pesta porcină africană nu poate afecta starea de sănătate a omului, chiar şi în cazul contactului direct cu animalele bolnave. În schimb, omul poate fi un important vector pentru răspândirea bolii de la o gospodărie la, dacă nu respectă regulile de biosecuritate. Infecţia poate fi contactată prin intermediul resturilor alimentare din gospodărie.





Conform autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament.

