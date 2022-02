Înger salvator pentru o mamă şi o fiică. Putea să treacă mai departe, dar s-a oprit şi le-a dat mâna de ajutor

Valentin Necula are 41 de ani şi de aproape două decenii lucrează în structurile Jandarmeriei. Mai întâi la Bucureşti, iar din 2007 la Slobozia. Spune că gestul pe care l-a făcut în seara zilei de 14 februarie 2022, chiar de Ziua Îndrăgostiţilor, a fost unul normal, pe care ar trebui să-l facă oricine dintre noi.

„Era o seară ca oricare alta. Plecasem către unitate, urma să intru în tură. Drumul DN2C nu este foarte circulat, adică maşinile nu merg bară la bară. E linişte. Îl traversez aproape zilnic. De acasă, din comuna Traian, şi până la Slobozia, la unitate sunt 27-30 de kilometri. La ieşire din Amara mi-am aruncat ochii în dreapta. Mi s-a părut că văd ceva ciudat, la 20 de metri de şosea. Am oprit şi m-am îndreptat către locul plin de vegetaţie”, explică jandarmul.

A oprit maşina mai mult din instinct, pentru că, fiind noapte, nu puteai să-ţi dai seama ce sunt acele luminiţe care licăreau pe câmp. Iniţial, a crezut că este vorba despre un utilaj agricol. „Totuşi, nu am fost convins. Am tras pe dreapta. Când am coborât din maşină, am văzut, cu lanterna, o maşină răsturnată”, povesteşte Valentin.

Primul gând a fost să salveze victimele. Nu ştia câte sunt şi în ce stare se află. Şi-a dat seama că trebuie să acţioneze rapid, nu avea timp de pierdut.

Totul se derula în faţa ochilor săi cu viteză ameţitoare. A auzit zgomote şi ţipete. Atunci a realizat că victimele, rămase captive în autoturism, sunt conştiente.

Ca să elimine orice pericol, a verificat repede dacă există scurgeri de combustibil. Vorbea cu răniţii şi le spunea să stea liniştiţi, să se calmeze, pentru că echipajele de salvatori sunt pe drum. Valentin alertase autorităţile prin apel la 112 şi le indicase exact zona în care se află.

Până la sosirea echipajului medical, subofiţerul a adus o pătură din maşina sa pentru a proteja împotriva frigului cele două victime, mamă şi fiică, şi a încercat să le liniştească, acestea fiind în stare de şoc. Valentin a fost omul potrivit la locul potrivit, iar pentru cele două femei, a fost îngerul salvator.

Accidentul a avut loc pe 14 februarie FOTO ISU Ialomiţa

Maşina în care se aflau două femeie s-a răsturnat pe un câmp din Ialomiţa FOTO ISU Ialomiţa

Fata era agitată, mama, plină de sânge

Stăpân pe sine, Valentin a comunicat tot timpul cu cele două victime. Le-a întrebat în ce poziţie se află şi le-a sfătuit să nu se mişte prea mult pentru a nu îşi agrava starea. În cele din urmă a reuşit să deschidă una dintre portiere, pentru ca cele două femei să poată ieşi.

Valentin Necula este jandarm de 18 ani FOTO Jandarmeria Ialomiţa

„Erau mama şi fiică, iar la volan se aflase tânăra în vârstă de 22 de ani. Nu ştiau să spună nimic despre cum s-a petrecut accidentul. Veneau de la Griviţa şi se îndreaptau către Slobozia, acolo unde au domiciliul. Fata era într-o stare de agitaţie ridicată, iar mama sa era plină de sânge. Am încercat să le calmez cât pot pentru a nu li se înrăutăţi starea”, spune Valentin.

Acesta nu este însă primul incident la care dă o mână de ajutor. A mai intervenit, fiind în timpul liber, la un accident de circulaţie. Să oferi sprijin într-o astfel de situaţie i se pare firesc. Oricine ar fi făcut la fel ca mine, mă bucur că am reuşit să intervin şi totul să se termine cu bine. M-am interesat despre starea celor două victime. Sunt bine. Bine mă simt şi eu cu mine pentru că nu am trecut nepăsător. Cred că aşa ar trebuie să ne comportăm fiecare dintre noi, într-o astfel de situaţie, spune jandarmul din Slobozia.

Pentru gestul său, Jandarmeria Ialomiţa i-a oferit un certificat de apreciere FOTO Jandarmeria Ialomiţa

Valentin Necula este obişnuit, prin natura meseriei sale, cu situaţiile riscante. Spune că a ales să intre în structurile MAI pentru că i-a plăcut uniforma, dar şi disciplina. Când eşti pasionat de ceea ce faci, nu te mai gândeşti la riscuri. Meseria noastră implică pericole, dar suntem antrenaţi să facem faţă oricăror provocări. Avem antrenamente, trageri, misiuni de pază şi protecţie, te întâlneşti cu situaţii diverse. Prin calm şi tenacitate depăşeşti greutăţile care apar, explică Valentin.

Vă recomandăm să citiţi şi: