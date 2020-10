VIDEO Băiatul de 15 ani accidentat mortal era un „puşti teribil“ al motoarelor. Drifturi la 9 ani, încurajat de adulţi: „Ia saltă-te p-o roată, mă!“

O filmare din urmă cu 6 ani îl arată pe băiatul de doar 15 ani (care a decedat duminică, 25 octombrie 2020, în urma unui grav accident de circulaţie), făcând „scheme“ cu motorul, în faţa a doi adulţi, vecini de-ai băiatului.

Locul în care se produce demonstraţia este situat chiar vizavi de postul de poliţie din localitatea Găneasa, judeţul Olt, în imediata vecinătate a locuinţei băiatului. Puştiul provoacă admiraţie celor doi adulţi care îi comentează prestaţia.

„Dă-i tare, Comine, arde-o, hai! Arde-o! Fă cercuri!“, îi spune bărbatul care filmează evoluţia băiatului care la momentul postării filmuleţului nu avea nici măcar 10 ani împliniţi. „Să-l vezi cu cheile, cu şuruburile, ştie cheia de 13, ăsta iese mecanic al dracu’!“, comentează cel de-al doilea bărbat, participant şi el la demonstraţia puştiului.

„Cosmine, ia saltă-te p-o roată, mă!“, îl îndeamnă bărbatul care îl filmează, în timp ce al doilea observator al scenei încearcă să-l tempereze: „Lasă-l, mă, nu-i spune, că n-are cască, e-n stare s-o facă şi cade!“, „Nu-l lasă mă-sa, lasă, că nu face!“. „Jocul“ adultului continuă însă. „P-o roată merge, Cosmine? Ia vezi! (...) Or îi dai ca lumea, or nu-i mai dai!“, mai spune bărbatul care îl filmează pe puşti în timp ce acesta ambalează motorul.

Filmul a fost readus în actualitate după accidentul tragic în care copilul şi-a pierdut viaţa. Acesta pornise alături de tatăl său într-o cursă cu motocicletele de tip enduro pe colinele din jurul localităţii Găneasa. La trecerea drumului european E 574, către localitatea Piatra-Olt, un autoturism condus de un bărbat care circula regulamentar l-a lovit pe băiatul de 15 ani, care purta cască, însă impactul a fost deosebit de violent, în scurt timp de la preluarea victimei survenind decesul acesteia.

Totul s-ar fi petrecut sub ochii tatălui său, care l-ar fi avertizat să nu traverseze în acel moment, însă cel mai probabil puştiul a evaluat greşit, considerând că are timp să traverseze.

„Paramedicii l-au găsit pe minor, în vârstă de 16 ani, din comuna de Găneasa, în stare de inconştienţă, cu otoragie, hemoptizie, suspect de fractură de bază de craniu. Pacientul a fost transportat la UPU Slatina, în stare comatoasă“, au anunţat la scurt timp după accident reprezentanţii ISU.

„Fără nicio discuţie, noi oamenii de lângă acest copil suntem vinovaţii principali de moartea lui! Da, veţi spune că era pasionat de aşa ceva, că era născut pt a fi "mecanic", ori pilot de încercări sau mai ştiu eu ce. Nu fraţilor, vârsta lui era fragedă pt aşa ceva, aşa că noi, împreună cu cei cu" GIROFAR", suntem vinovaţi de moartea acestui copil ! ROG ORGANELE ABILITATE SĂ FACĂ CERCETARILE DE RIGOARE!“, este comentariul care însoţeşte filmarea reluată pe Facebook, cu băiatul care stăpânea motocicleta la nici 10 ani.

