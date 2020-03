Un legumicultor donează toată ceapa verde din solar. „Noi nu ştim ce ne aşteaptă. În Italia se stă la rând să mori“

Marian Roşu este un cunoscut întreprinzător din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, iubitorii de flori, în special de trandafiri, apreciindu-i în mod deosebit produsele. În urmă cu două zile s-a hotărât să doneze întreaga producţie de ceapă verde dintr-un solar către instituţiile de ocrotire interesate, dar şi către persoane fizice, livrând personal marfa celor interesaţi. „La început prietenii au trata aşa, ca pe o glumă, anunţul meu de pe Facebook. Păi, ceapă? Da, ceapă, eu asta am acum, dacă voi aveţi şi altceva, haideţi să donăm!“, a declarat Roşu pentru Adevărul.

Prietenii lui Marian Roşu, plecaţi peste hotare, l-au rugat chiar să le ducă bătrânilor din satele din nordul judeţului Olt, de unde şi întreprinzătorul este originar, lucru pe care Marian îl face deja.

„Am cantina din Drăgăşani, m-au sunat şi i-am programat pentru după-amiază, e un centru care face hrană pentru bătrâni, m-a contactat doamna directoare încă de ieri. Pentru mâine am peste 50 de familii peste Olt, la Verguleasa, m-au contactat. Vreau să le mai dau şi altceva, în funcţie de ce au nevoie. Sunt bătrâni care nu au Facebook. M-au sunat nişte copii de prin străinătate, ai lor, că-mi trimit ei bani. Cel mai mult mă bucur că a venit doamna de la asociaţia asta care se ocupă de vârstnici. M-aş bucura să pot să ajut şi alte instituţii din astea, aşa că dacă ştiţi cine are nevoie... Duc eu“, a mai spus Marian Roşu, explicând că face acest gest pentru că nu este interesat de profit, investiţia în această cultură aproape a recuperat-o, în schimb ar vrea să conştientizăm că ne aştepată zile grele.

„Dau în continuare şi la un depozit en-gros. Aş putea să dau şi mai mult, dar nu vreau, din două motive: îţi dă foarte opuţin pe ea şi nu am cu cine să o mai recoltez, pentru că nu mai vreau să aduc oamenii. Aşa, recoltez cât pot, dau necurăţată, le pun frumos în pungă, şi-o curăţă şi omul acasă, că n-are altceva de făcut acum. Eu aveam o maşinărie care o curăţa şi o lega, dar tot îmi trebuiau oameni, dar oameni eu nu mai vreau să iau. Mai lucrez şi eu astăzi la firmă, la firma de mobilă, am 27 de paturi de livrat, şi închei, stăm acasă“, a mai spus Roşu, care ar vrea să-şi lămurească semenii că este deosebit de important să respectăm restricţiile impuse de autorităţi.

„O să ne uităm la bani că n-ai ce face cu ei“

Deşi şi-a propus să livreze ceapa celor care au mai mare nevoie şi să intre, cum şi-ar dori să facem toţi, în izolare, nu exclude varianta ca, dacă este solicitat să ajute, să meargă acolo unde este nevoie. Se interesează de unde ar putea cumpăra echipamente specifice de protecţie şi, dacă se găseşte o variantă sigură, ar putea să pună la punct o mică reţea de voluntari pentru aprovizionare. Asta pentru că, în seră, legumele îşi urmează ciclul, iar într-o lună va fi nevoie să livreze şi tomatele. Se gândeşte de asemenea să le doneze, pentru că deja nu mai e vorba de bani, avertizează Roşu.

„O să ne uităm la bani că n-o să ai ce face cu ei. Eu am în Italia cumnaţi, veri, rude şi ce-mi povestesc.... Te-ngrozeşti! Văd că noi nu stăm deloc, că nu poţi să stai, că.... (...) Groaznic! În Italia se stă la rând să mori, nici nu arată la televizor ce e acolo! Aţi văzut vreodată că spune vârsta celor morţi? Spune 400, 300, 700, dar nu spune între şi între. În zona unde sunt rudele mele nu se mai poate ieşi. Lucrează pe alimentare, au acte şi contracte, nu pot pleca, el este şofer. Sunt la domiciliu, copiii în casă, nu se văd între ei, e dezastru ce-mi povestesc. Are cameră separată, când vine de la muncă, să doarmă, să...“, a mai povestit întreprinzătorul care ar vrea să conştientizăm ce pericol ne paşte, deşi în fiecare zi vede în drumurile pe care încă este obligat să le facă persoane sosite din Italia care încalcă măsurile de autoizolare.

La scurt timp după discuţia noastră, reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt, somaţi săptămâna trecută chiar de un furnizor de legume şi fructe că li se va sista livrarea, pentru că au crescut preţurile, l-au contactat pe Marian Roşu şi au convenit amănuntele pentru o livrare. „Merg chiar după-amiază la Slatina şi duc. M-au contactat şi cei de la spital, dar ei ar avea mai mare nevoie de verdeaţă, să văd ce pot să fac şi pentru ei“, a mai spus Roşu.