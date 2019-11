Un copil de 12 ani, fugit de la şcoală, şi-a petrecut noaptea prin şanţuri. Zeci de poliţişti şi jandarmi l-au căutat, inclusiv cu o cameră de termoviziune

Băiatul a plecat vineri, 1 noiembrie 2019, în timpul orelor de curs, după ce vestea că urmează să fie testaţi la una dintre discipline l-a speriat teribil. Copilul de 12 ani se află în plasament familial de aproximativ un an la o familie din Potcoava, iar în cursul acestui an a mai avut plecări de la domiciliu. Cei care îl au în grijă au anunţat dispariţia în cursul serii de vineri, efective impresionante de poliţişti şi jandarmi căutându-l.

„La data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 19.20, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Potcoava, au fost sesizati de o femeie din localitate, cu privire la faptul că minorul GROZA CRISTIAN CONSTANTIN,de 12 ani in jurul orelor 16.20 in timp ce se afla in timpul orelor de curs la Liceul „Ştefan Diaconescu“ Potcoava, a părăsit sala de clasa, fără a mai reveni la şcoală sau la domiciliu.

Din luna mai 2018, minorul se afla in plasament la femeia care a făcut sesizarea, asistent maternal, nefiind prima dată când pleacă în mod voluntar de la locuinţă“, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Diaconescu.

Băiatul a fost găsit sâmbătă dimineaţă, întro locuinţă părăsită unde se ascunsese. „Minorul Groza Cristian Constantin a fost găsit în această dimineaţă, în jurul orelor 07.00, pe raza oraşului Potcoava, într-o dependinţă a unei case nelocuite, fără a fi victima vreunei infracţiuni. Acesta a fost transportat la Spitalul de Urgenta Slatina pentru efectuarea de investigaţii medicale. La activitatea de căutare au participat 20 de poliţişti, 12 jandarmi, 12 lucrători ISU şi un poliţist de frontieră cu aparat de termoviziune.