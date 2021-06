Tinerii care şi-au vândut cărţile pentru a-i bucura pe copiii bolnavi. O idee inedită a asigurat succesul târgului de carte

Copiii care sunt trataţi în cadrul secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina au la dispoziţie, de marţi, 1 iunie 2021, jucării noi şi pentru toate gusturile şi vârstele. Zeci de tineri membri ai asociaţiei de voluntariat Interact Club Slatina au reuşit, prin intermediul unui proiect, să strângă fondurile necesare dotării locului de joacă din cadrul secţiei medicale.

Un târg de carte a fost modalitatea în care tinerii au strâns o sumă importantă de bani. Elevii şi-au pus, practic, în vânzare cărţi din biblioteca personală. Nu le-au expus însă ca atare, ci le-au oferit cumpărătorilor o carte-surpriză. Fiecare carte a fost ambalată şi însoţită de un mesaj care să-l facă pe cumpărător să o aleagă din mulţimea celor expuse.

Noi am organizat o activitate, un proiect. se numeşte „Book-urie fără etichetă». Am împachetat cărţi şi le-am pus câte o descriere, astfel încât oamenii, în momentul în care cumpără, să nu fie atraşi de copertă şi să fie atraşi strict de descriire, să meargă pe instinct dacă le place sau nu cartea. Fiecare carte a costat 20 de lei şi din banii strânşi am cumpărat jucării şi jocuri pentru secţia ed Pediatrie“, a explicat Irina Baciu, coordonatoarea echipei de voluntari de la Interact Club Slatina.

Voluntarii au vârste cuprinse între 12 şi 18 ani şi nusunt la prima acţiune de acest gen.

„Le multumim şi le urăm să aibă un viitor luminos şi frumos ca sufletul lor!“, a fost mesajul managerului SJU Slatina, Angela Nicolae.

