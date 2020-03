Româncă din Italia: „Nu mai suntem ăia care vă aducem saci întregi de dulciuri, poşete de firmă şi parfumuri scumpe“

Daniela Dumitraşcu a postat în grupul de Facebook „Românii din Italia“ un text foarte dur, amintindu-le românilor că ei sunt cei pe care de obicei îi aşteaptă cu sufletul la gură, şi care în prezent au nevoie de înţelegere şi de susţinere. Femeia zugrăveşte adevărul dur: în Italia sunt şi zeci de mii de români care lucrează la negru, români care nu au o locuinţă şi dorm prin parcuri şi a căror singură soluţie a fost repatrierea.

Iată textul, integral, al româncei.

„Zilele astea, noi, cei din diaspora am devenit monstrii României. Nu mai suntem aia care va aducem saci intregi de dulciuri la copii, nu mai suntem aia care va aducem posete de firma si parfumuri scumpe la doamne, nu mai suntem aia care vin si va platesc datoriile la chiosc si magazin, nu mai suntem aia care construim in România si oferim locuri de munca si salarii, nu mai suntem aia care platim taxe si impozite.

Nu! Acuma suntem aia, zombi, care va infecteaza si va omoara! Noi, cei din diaspora, va spunem sa nu va uitati prea mult la TV, ca iarasi au gasit modul sa va manipuleze si sa va dezbine pentru a va putea controla si folosi mai usor. Noi, cei din diaspora condamnam ce se intampla insa macar noi, mai stim ca românii sunt români, oriunde se gasesc, si, sunt oameni la fel ca voi! Au aceleasi drepturi ca voi!

Repet, noi, din diaspora, am hotarat sa nu venim in România in aceasta perioada si condamnam acest exod dar, cei care vin inainte sa-i condamnati, inainte sa-i puneti pe cruce, informati-va si de ce o fac. Sunt zeci de mii de români care locuiau unde lucrau si care datorita evenimentelor si-au pierdut locul de munca si casa deci au ramas pe strada, de azi pe maine. Sunt zeci de mii care un loc de munca nu aveau. Sunt zeci de mii care lucrau in negru. Sunt mii care traiau pe strada, si prin parcuri. Sunt români ca mine si ca tine, toti. Ce facem cu ei, cu acesti conationali, cu acesti oameni, ii abandonam la groapa de gunoi a istoriei? Eu zic ca trebuie sa-i ajutam. Noi, voi, guvernul, România. A trai in momente ca acestea nu inseamna a ne pierde umanitatea. Repet, noi condamnam faptele deplorabile ale celor care incearca intr-un fel sau altul sa iluda carantina ,la fel condamn si modul in care voi, romanii din România, fratii si surorile noastre, rudeniile si parintii nostri, copii si amicii nostri (numai pe timp de pace) faceti tot posibilul ca noi sa nu ne mai simtim români, faceti tot posibilul ca acasa sa nu mai fie acasa pentru noi, faceti tot posibilul ca din oameni sa devenim pentru voi neoameni, faceti tot posibilul sa fim vazuti ca niste monstrii🙏😷“.

Reacţiile au fost împărţite, românii criticându-i în continuare pe cei care nu conştientizează pericolul, în timp ce alţii spun că se simt trădaţi.

„Pentru că cei ce s-au întors acasă nu au nici măcar bunul simţ de a se izola pe perioada în care virusul ar putea fi în incubaţie. E normal că toată lumea îi condamnă şi au dreptate pentru că sunt nişte iresponsabili“, este unul dintre cometarii. „Câtã rautate si urã din partea unora, daca plecăm de acasa nu plecăm de bine, iar daca unii au ales sa se intoarca merg la casele si la familile lor…“, este un alt comentariu.

„Haideţi să încetăm cu acuzaţiile! Acum trebuie sa vorbim mai puţin şi să ne rugăm mai mult! Deja este inutila orice discuţie! Suntem în faţa unui pericol care nu tine seamă de vârstă, sex, naţionalitate,etc!“, a fost un alt comentariu din cele câteva sute adunate la postarea româncei.

„ Doamna dragă de ce tot pomeniţi toti de ceea ce ati trimis până acum ?ce treaba au banii,dulciurile, parfumurile etc etc etc cu faptul că ne confruntăm cu un virus la care nu este un vaccin împotriva lui?

Dacă tot veniţi acasa, macar respectaţi regulile..acelea de a sta in carantină s-au izolare după caz ...in ultimul timp sunt numai postari ca nu sunt condiţii si altele, dar toate astea le ştiaţi deja ...Asa ca sa nu mai pozam in victime şi să mai plecam un pic capul ca prea suntem sus unii“, taxat-o însă un alt commentator.