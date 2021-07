Producţie bună, preţuri de mizerie încasate de legumicultori: „Ieri am vândut plângând“

Producătorii stau pe călduri infernale aşteptând samsarii care le oferă un preţ de nimic FOTO: A.M.

În localităţile Grădinari, Strejeşti şi Pleşoiu, din judeţul Olt, se cultivă legume încă din comunism. Diferenţa este însă că dacă atunci „grădinarii“ erau consideraţi bogaţi, astăzi toţi le plâng de milă. În satul Doba al comunei Pleşoiu funcţionează de foarte mulţi ani o piaţă improvizată de vânzare en-gros. De aici vin şi iau marfă cu camionetele intermediari din Mureş, Cluj, Sibiu, Alba, Bistriţa, Hunedoara etc. Diferenţele între preţul oferit de samsari producătorilor şi cel cu care legumele sunt cumpărate de consumatorul final sunt enorme. Se cumpără şi cu 50 bani kilogramul de tomate roşii şi se poate vinde în oraşele de munte cu 7-8 lei/kg. Chiar şi în pieţele din Olt preţurile sunt de cel puţin trei ori mai mari. Producătorii ştiu, dar îşi înghit lacrimile, pentru că nu au ce face. Ştiu să producă, nu au învăţat să-şi vândă altfel marfa şi nu au nici timpul necesar. După-amiaza şi până seara târziu culeg, iar la 3.00 dimineaţa sunt la Doba, să prindă un loc mai la stradă pentru când vin samsarii.

„Niciodată n-au fost preţuri aşa de mici“

Locul de vânzare este pe o străduţă care iese din drumul naţional E 64 Caracal – Râmnicu-Vâlcea, cel mai apropiat oraş fiind Drăgăşani.

Cei care vând câteva baxuri odată se pot considera norocoşi

Zeci de producători îşi înşiră, cu ore bune înainte de a se lumina, dubiţele cu marfă. Cei care ajung târziu şi prind loc aproape de calea ferată, departe de drumul naţional, ştiu că vor vinde cu preţuri foarte mici. E aproape o loterie. Niciunul nu ţine de preţ, pentru că au marfă multă şi depozite speciale nu sunt. „Astăzi a mers mai bine, am vândut şi cu 80 de bani, roşii cu codiţă, pe care le duc în supermarket, asta sigur. Ieri am vândut plângând, cu 50 de bani. M-am pus în pat la 12.00 azi-noapte, m-am trezit la 3.00, să prind loc bun aici. Şi dimineaţa vin samsarii, mă întreabă pe mine cu cât vând. Eu spun 1,2 lei/kg. Merg mai departe, vecinul spune 1 leu, cel de lângă el, care a văzut că n-am vândut, spune 80 de bani... Şi aşa ajunge aproape de calea ferată şi încarcă cu 50 de bani“, spune o doamnă care face de 20 de ani legumicultură. Are 46 ani şi e aproape convinsă că va fi ultimul în care „să-şi rupă oasele“ în ferma de legume. „Merg, mă angajez, cum au făcut atâţia, şi asta e, niciodată, de când pun eu legume, n-au fost preţuri atât de mici“, se vaită femeia.

Oamenii aşteaptă ore întregi, în soare, clienţii care să cumpere cu zecile de kilograme FOTO: A.M.

Vinetele, de-abia apărute, au aici cel mai bun preţ pentru producători - 1,5 lei/kg, castraveţii au fost şi 30 bani/kilogram. Singurul produs care aduce şi profit ar fi fasolea păstăi, însă lucrurile nu se ştie cum vor evolua. Cel care o vinde speră să-şi scoată cel puţin investiţia. „Să scoatem ce-am băgat, poate, dar munca noastră va rămâne neplătită“, spune cu amărăciune bărbatul.

Producătorii care ajung chiar şi în ăieţele din judeţ au şansa unui preţ de trei ori mai mare decât în piaţa en-gros

„Anul ăsta o să vedem oameni care nu vor avea cu ce să-şi plătească lemnele. Este nevoie neapărat de un ajutor de stat. Aşa cum s-au găsit bani pentru toate sectoarele trebuie să se găsească şi pentru noi, altfel omoară fermele mici. Au luat cei care cresc animale, bravo lor, dar n-au luat cei cu cinci vaci câte 225.000 euro/fermă, au luat tot marii fermieri“, spune liderul Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, legumicultor din zonă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Mafia legumelor. Cât de uşor este să imporţi legume direct cu etichetă românească

„Roşii de România“ vândute în lăzi de Turcia. Acuzele fermierilor la adresa unui mare lanţ de magazine VIDEO