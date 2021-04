Primarul din Vitomireşti şi-a pierdut funcţia. „Le-am moştenit de la tata şi pe alea bune şi pe alea rele“

Prefectul judeţului Olt, Florin Homorean, a semnat ordinul în cursul săptămânii trecute.

„Am emis ordinul de încetare a mandatului având în vedere faptul că Agenţia Naţională de Integritate, printr-un raport de control anterior care a rămas definitiv după ce a fost contestat în instanţă de către domnul primar al comunei, ne-a propus emiterea ordinului şi aplicarea sancţiunii prevăzute de legislaţia în vigoare. Potrivit Condului Administrativ, în situaţia în care se încetează mandatul unui primar atribuţiile sunt preluate de către viceprimar“, a declarat prefectul Homorean.

Primarul, care la data comunicării ordinului prefectului se afla, după cum spune, în concediu, a contestat deja măsura în instanţă, iar în luna mai Tribunalul Olt va judeca speţa.

Motivul incombatibilităţii constatate de inspectorii de integritate a fost faptul că primarul a avut calitatea de membru în consiliul de administraţie al liceului din comună, fapt ce contravenea legii.

„Directorul de atunci, pe care, bineînţeles, l-am schimbat, că era de altă culoare decât a mea, a ştiut treaba asta“

„Am făcut parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vitomireşti în anul şcolar 2013-2014. Nu ştiam că nu e premis, dacă tata a fost primar acolo 20 de ani... Practic, după ce a decedat, eu nici nu aveam hârtie de numire în consiliul ăla de administraţie, practic le-am moştenit şi pe alea bune şi pe alea rele. Am intrat, am semnat şi gata! Directorul de atunci, pe care, bineînţeles, l-am schimbat, că era de altă culoare decât a mea, a ştiut treaba asta, m-a reclamat şi... Tata, 20 de ani cât a stat primar, era în Consiliul de Administraţie al liceului. S-a schimbat legislaţia pe parcurs. Acum, de exemplu, primarul are voie să facă parte din consiliul de administraţie, atunci nu avea. Acum consilierii locali nu mai au voie“, a declarat primarul care şi-a pierdut astfel mandatul.

Rotea spune că se aştepată ca instanţa să-i dea câştig de cauză, pentru că, aşa cum i-a transmis avocatul, ar exista practică la alte instanţe din ţară, ultiam astfel de soluţie de anulare a unui ordin al prefectului fiind pronunţată în martie, în judeţul Teleorman. Dacă nu se va întâmpla aşa, Robert Rotea este dispus să rămână în primărie oricum, până la alegerile viitoare.

„Dacă rămâne definitivă o să mă duc consilierul primarului până în 2024, până îmi ispăşesc, să zic aşa, pedeapsa. Practic cei trei ani de suspendare, cât spune ANI, au început să curgă din 27 ianuarie 2021, când a rămas definitivă hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Alegerile vor fi în septembrie 2024, vă daţi seama că trec trei ani jumătate, dacă nu mai bine. Voi candida cu siguranţă în 2024“, a mai spus primarul.

