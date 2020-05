Povestea visului frânt la 19 ani, după un cumplit accident rutier: „N-a avut parte de absolvire, de bal, de amintiri“

Adriana Gabriela Vîlcea, fata de 19 ani care a murit într-un cumplit accident petrecut joi-seara pe un drum din judeţul Olt, era elevă la un liceu de top din Slatina şi viitoare studentă la Academia de Poliţie.

Colegii de clasă de la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ sunt bulversaţi de cele întâmplate. Vestea a căzut ca un trăsnet, într-o perioadă în care nimic nu este aşa cum şi-au imaginat. Se pregătesc pentru Bacalaureat şi admiterea la facultate, în condiţii extreme. Nu s-au mai adunat în aceeaşi sală de clasă din martie, iar acum, când venea în sfârşit momentul să se vadă, chiar dacă nici măcar nu-şi mai pot da mâna, sunt mai puţini.

„Îi încheiaseră media 10“

Adriana era o elevă bună şi avea un vis măreţ: să fie admisă la Academia de Poliţie. Prietenul ei, Iulian Nicolescu, băiatul care se afla la volan, maşina acestuia lovind un cap de pod şi răsturnându-se, termină, la rândul lui, primul an din viaţa de student la Facultatea de Pompieri. A absolvit şi el acelaşi liceu şi împărtăşeau pasiuni comune. Băiatul a scăpat în mod miraculos cu viaţă din accident, însă Adriana a fost aruncată prin parbriz, fără vreo şansă.

Adriana şi sora ei, alături de tată FOTO: Facebook/ Adriana Gabriela

Colegii şi profesorii trăiesc un vis urât. „Ce s-a întâmplat este o tragedie fără margini, nu puteam să-mi imaginez aşa ceva. Cu atât mai mult cu cât fata asta a suferit enorm pentru că nu şi-a cunoscut niciodată mama. Mama ei a decedat şi a au fost crescute, pentru că ea mai are o soră mai mare cu un an, au fost crescute doar de tată. Cu atât mai mult tragedia este nemărginită pentru tată. Mai are o soră vitregă, tot la noi la şcoală. Adrianei îi plăcea viaţa foarte mult. Era veselă, era jovială, era francă, o caracteriza dezinvoltura, ce avea de spus ea spunea. Încerca să-şi egaleze sora, tot timpul spunea că sora ei învaţă bine şi că nu poate să înţeleagă cum reuşeşte. În ultimul an se pregătea pentru examen, chiar mi-au spus doamnele profesoare, ea dădea la Română şi la Istorie, fiind la Ştiinţe Sociale, îi încheiaseră media 10. Se implica la ore, voia să obţină o notă mare pentru examen. Se pregătea pentru admitere la Poliţie, la Academie, din ce ştiu eu“, a povestit pentru Adevărul diriginta fetei, prof. Cristina Marin.

Colegii nu vor putea să o conducă pe ultimul drum

Condiţiile impuse de autorităţi din cauza pandemiei le-au răsturnat absolvenţilor de liceu o întreagă lume. Nu pot organiza baluri, nu au parte de festivitatea de absolvire, iar în acest context, în care sfârşitul clasei a XII-a ar fi trebuit să le aducă doar bucurii, în schimb le-a adus această tragedie, nu-şi vor putea nici măcar conduce colega pe ultimul drum.

„Am vorbit aseară pe grup. Sunt şocaţi, sunt distruşi, se legaseră prietenii, vă daţi seama, patru ani împreună... Megeau la pregătire împreună pentru examen, asta avea de făcut, se pregătea pentru examen, să meargă mai departe... Din păcate examenul a venit mult mai devreme, examen pe care l-a picat... Nici nu pot să-mi imaginez ce e în sufletul lor. Psihologic vorbinn, vă daţi seama că ei acum sunt tulburaţi la maxim şi le va fi foarte greu să se concentreze asupra examenului, asupra orelor, acum urmau nişte ore de pregătire. E foarte-foarte greu, suntem bulversaţi cu totul. E un impact psihologic enorm, mai ales în aceste condiţii. N-au avut parte de absolvire, de bal, de poze, de amintiri. Nu s-au creat amintirile cu ei, nu ai nimic. În loc să fi fost premierea în perioada asta, avem parte de înmormântări. E cu totul catastrofal, bulversant, de neimaginat“, a mai spus prof. Marin.