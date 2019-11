Opţionalul care stimulează performanţa elevilor. „Cine are ambiţia să facă 100 de sărituri cu coarda se poate ţine şi de GO“

Opţionalul de Atari Go, o versiune simplificată a jocului de Go, a fost pus în forma necesară aprobării la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean de către prof. Claudia-Marcela Şerban. Graţie acestui proiect pus în faţa decidenţilor, elevii din două şcoli din Olt, una din Caracal, cealaltă din Dobrosloveni, timp de o oră pe săptămână desluşesc tainele jocului care le pune ordine în mintea, îi disciplinează şi le educă răbdarea. Sunt elevi de clasă pregătitoare, însă Dan Groza, inginerul care de anul trecut a oficializat colaborarea cu Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol“, din Caracal, în prezent fiind bibliotecar aici, „predă“ la clubul de la bibliotecă Atari Go copiilor, de la grupa mare de grădiniţă şi până la liceu.

Cu cei mici e mai uşor, în mod natural sunt atraşi de joc, pentru că metoda lui Dan Groza îmbină mişcarea cu jocul de GO, însă celor mari le-a lansat o mare provocare: vor fi selectaţi pentru clubul de Go doar cei care, într-o săptămână, se pregătesc suficient de bine încât să reuşească să sară 100 de sărituri de coardă, într-un minut. Acestei provocări trebuie să-i răspundă, chiar în această săptămână, liceenii celor şapte clase a IX-a de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal. Cine nu va atinge acest barem, se mai antrenează, a decis selecţionerul.

Elevii de la Şcoala „Nicolae Titulescu“ Caracal joacă Atari Go

„M-au întrebat: «De ce trebuie să sărim coarda? Noi vrem să jucăm GO». Păi, şi eu vreau să jucaţi GO, dar experienţa mi-a demonstrat că cine sare 100 de sărituri de coardă pe minut, într-o săptămână, se poate ţine de GO. E mai greu cu mişcarea, e mai uşor cu GO-ul, dar ideea e că cine are răbdarea şi ambiţia să sară 100 de sărituri, se poate ţine şi de GO. Sunt trepte greu de trecut. Să-ţi asumi să baţi un puşti de clasa a IV-a, pentru că le-am spus că sunt copii pe care nu-i pot întrece…“, a explicat Dan Groza cum i-a abordat pe liceeni, unii dintre ei trecând de-a lungul anilor pe la clubul de Go de la bibliotecă.Le-a spus de asemenea că GO-ul îi va pregăti pentru marile schimbări din anii viitori, când nu se va mai pune preţ pe notele obţinute, ci pe capacitatea de a se adapta cerinţelor în continuă schimbare.

Deşi opţionalul de Atari Go se predă oficial, făcând parte din programa şcolară, la doar trei clase din cele două şcoli, zeci de alţi copii din Caracal şi din Dobrosloveni au ajuns să îndrăgească jocul care le modelează caracterul. Cu cei din Dobrosloveni se întâlneşte la şcoala din comună, cu cei din Caracal, în cadrul bibliotecii, la clubul de Go, unde copiii vin în zile diferite, în funcţie de nivelul de experienţă la care au ajuns în jocul de GO. Vara este poate cea mai frumoasă experienţă, pentru că totul, atât jocul de GO, cât şi o mulţime de jocuri în aer liber, se desfăşoară în parcul oraşului, la clubul de vacanţă.

Copiii se întrec nu doar la masa de GO, clasamentul realizându-se şi în funcţie de performanţele sportive

Cu doar câteva zile în urmă Dan Groza le-a lansat elevilor de clasa a IV-a o altă provocare, punând la cale o competiţie între cele două şcoli, şcoala Dobrosloveni şi Şcoala „Nicolae Titulescu“ Caracal. Fiecare elev munceşte acum să adune puncte şi să facă parte din echipa şcolii care se va confrunta cu echipa şcolii rivale.

Trei medalii la Campionatul Naţional de Go pentru Juniori

În fiecare săptămână, se adaugă alţi elevi care vin la bibliotecă să înveţe GO, dar clubul are şi veterani, iar aceşti veterani au ajuns la performanţă. La Campionatul Naţional de GO pentru Juniori, organizat la sfârşitul lunii trecute, Mădălin Gheorghe a câştigat locul 3/U16 şi locul 2/U14. Colegul său, Darius Toloş, a câştigat locul 3 la categoria U12, fiind cele mai bune rezultate de până acum ale elevilor din Caracal care sunt suficient de bine pregătiţi să concureze cu membrii unor cluburi din ţară cu tradiţie şi cu finanţare. La Caracal se organizează deja turnee de GO, iar în acest an, spune Dan Groza, jumătate dintre concurenţi au venit de la Bucureşti, fiind, practic, o confirmare a valorii turneului.





Darius Toloş (stânga), pe podiumul Campionatului Naţional de Juniori

Mădălin Gheorghe (stânga) a învins elevi mai mari decât el

„I-am ajuns din urmă pe bucureştenii care făceau GO cu cinci ani înaintea noastră şi alte centre din ţară, care au şi finanţări. La Vatra Dornei au făcut la clubul municipal şi secţie de go. Fac în fiecare an şi un festival internaţional, aşa îşi promovează turismul, se întâmplă lucruri frumoase în ţară (…). Din 24 de locuri, la ultimul turneu (n.r. - turneul de toamnă de la Caracal) mi-au venit jumătate din Bucureşti. A fost o mare victorie personală să vină 12 oameni de la Bucureşti la Caracal, în condiţiile în care Gheorghe Dincă e personajul cheie“, a mai spus Groza, care şi-ar dori, pentru a putea oferi cât mai multor elevi din Olt şansa să joace GO, cu toate beneficiile care decurg de aici, să poată forma şi alte cadre didactice, eventual printr-un program al Casei Corpului Didactic.

Care sunt argumentele iniţiatorilor opţionalului de GO

Profesoara din învăţământul primar implicată activ în conceperea opţionalului de GO, care a făcut echipă cu Dan Groza, le-a oferit colegilor de la catedră suficiente motive să accepte cu inima deschisă o disciplină încă atât de puţin cunoscută, deşi jocul de GO are o vechime de 4.000 ani şi se joacă şi astăzi după aceleaşi reguli. Le-a explicat mai întâi, în argumentul pentru autorizarea opţionalului de Go, cum le educă atenţia celor mici şi cum îi va ajuta să se concentreze pe o anumită sarcină timp îndelungat, ştiut fiind faptul că la vârste mici copiii îşi pierd concentrarea după 15-20 de minute.

Atari GO şi la Dobrosloveni

„Împreună cu părinţii elevilor mici ai clasei pregătitoare am căutat soluţii practice şi atractive care să formeze copiilor competenţe de a se concentra timp suficient asupra unei situaţii problemă astfel încât să găsească soluţii şi să decidă care este cea mai eficientă, făcând toate aceste lucruri progresiv, sub formă de joc şi într-o abordare interdisciplinară cu predare integrată. Am urmărit în acelaşi timp formarea de comportamente şi atitudini civice, cultivarea relaţiilor de cooperare în cadrul grupului şcolar. (…) Mijloc de educaţie, instrucţie şi divertisment, opţionalul îi va oferi şcolarului posibilitatea de liberă exprimare şi specifică manifestare a înclinaţiilor sau a talentului, precum şi şansa de a lucra în echipă, de a se dovedi interesat, performant şi de folos celorlalţi. Implicat într-o astfel de activitate elevul va reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste spontan învingându-şi emoţiile şi să se integreze în colectiv, va putea emite judecăţi morale şi de valoare, revizuindu-şi propriul comportament“, sunt argumentele expuse de prof. Claudia Marcela Şerban.