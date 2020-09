Legumicultorii, către ministru: „Fermele mari trebuie sprijinite doar pentru că unii dintre dumneavoastră au afaceri în domeniu?“

Deşi Ministerul Agriculturii motivează că legumicultorilor înscrişi în Programul Tomata nu li se vor mai plăti cei 3.000 euro pentru că numărul celor care au optat pentru program este mult mai mare decât în anii trecuţi, iar suma disponibilă se împarte astfel la mai mulţi, fermierii îl contrazic.

Nevoiţi să se mulţumească cu 2.270 euro din cei 3.000 euro aşteptaţi, legumicultorii spun că suma alocată în 2020 pentru program este mai mică decât cea din 2019, cu peste 3,5 milioane euro. Mai mult, fermierii care ar fi vrut să cultive tomate în ciclul II nici până la această dată nu ştiu dacă se pot baza pe ajutorul de 3.000 euro, pentru că nu au niciun fel de date de la Ministerul Agriculturii.

„Suma totală alocată anul acesta pentru primul ciclu de producţie este mult mai mică decât în 2019. Bugetul alocat anul acesta a fost de 39.477. 000 euro, iar în anul 2019 a fost de 43.194.000 euro, deci anul acesta pentru primul ciclu de producţie au fost alocaţi cu 3.717.000 euro mai puţin decât în 2019. De asemenea, numărul de beneficiari a crescut datorită încrederii în program a fermierilor, însă din cauza incertitudinii fermierilor că programul va funcţiona şi pe ciclul 2 foarte mulţi dintre aceştia au mizat pe ciclul 1 de producţie. Dacă se făcea şi se dorea o analiză exactă a acestui program, precum şi a Programului Usturoiul (n.r. – şi în acest program fermierii aşteaptă un ajutor tot de 3.000 euro, pe care nu se ştie dacă îi vor primi integral), se putea vedea foarte exact trendul ascendent de beneficiari pe fiecare an, lucru pe care l-am semnalat la vremea respectivă Ministerului Agriculturii. Din păcate domnul ministru Nechita Adrian Oros nu a ţinut cont, dimpotrivă, a fost şi este unul din cei care s-au împotrivit acestor programe şi nu a dorit suplimentarea sumelor la rectificarea bugetară, uitând şi neţinându-se de promisiunile făcute la întâlnirile cu fermierii de la Izbiceni, Matca, Băleni, etc.“, spune Ion Păunel, unul dintre liderii Uniunii Salvăm Ţăranul Român, o formă asociativă a micilor fermieri înfiinţată în acest an şi care are membri din toată ţara.

Păunel reclamă, în numele fermierilor, de asemenea faptul că actele normative prin care s-a stabilit ajutorul au fost elaborate fără consultarea legumicultorilor.

„Personal şi în numele Uniunii Salvăm Ţăranul Român îl rugăm, sau, de ce nu, îl somăm pe domnul Ministru să ne spună şi să ne prezinte public cu cine s-a consultat când a luat aceste decizii?!“, mai spune fermierul, reamintind că legumicultorii au fost iniţial uitaţi la acordarea sprijinului UE ca urmare a pierderilor suferite de fermieri în contextul pandemiei.

„Ce aveţi cu sectorul horticol?“

România pune la dispoziţie 150 milioane de euro pentru a sprijini fermierii care au avut de suferit în acest an din cauza pandemiei. Mult mai puţin de jumătate ar fi însă destinaţi sectorului horticol, deşi, spun fermierii, şi ei au avut enorm de suferit din cauza suspendării activităţii restaurantelor, a închiderii multor pieţe etc., mulţi rămânând cu produsele nevândute. Ministerul ar favoriza, în schimb, sectorul zootehnic, iar aplecarea şefilor din minister către acest sector nu ar fi deloc întâmplătoare, acuză Păunel.

„Vizavi de ajutorul de până la 7000 euro/fermă în contextul COVID -19, doresc să fac câteva precizări: Uniunea Salvăm Ţăranul Român a informat MADR despre acest sprijin financiar de la UE şi a cerut în mod vehement şi prin adrese oficiale introducerea sectorului horticol care a avut poate cele mai importante pierderi la primirea acestui sprijin financiar. În acest context doresc să-i mulţumesc domnului ministru secretar de stat Emil Dumitru, doamnei director AM-PNDR Daniela Rebega, doamnei director al compartimentul de politici agricole, pentru susţinere şi pentru modul profesionist de care au dat dovadă. Însă nu acelaşi lucru îl putem spune de domnul ministru Oros, de domnul secretar de stat Scarlat, care s-au opus vehement acordării de sprijin financiar sectorului horticol. Domnule ministru Nechita Adrian Oros şi domnule Scarlat, ce aveţi cu sectorul horticol? Ajutoare de stat ca la celelalte sectoare (bovină, ovină, caprină, suine, albine) de ce nu aţi luat în calcul şi pentru Horticultură? În România avem doar ferme mari zootehnice care trebuie sprijinite mai mult doar pentru faptul că unii dintre dumneavoastră au afaceri în domeniu?“, mai spune Păunel.

Cât ar urma să primească sectorul horticol pentru pierderile suferite

Dacă ajutoarele de stat care se acordă marilor fermieri sunt deja stabilite, şi pot ajunge în funcţie de mărimea fermei până la 100.000 euro, sectorului horticol sunt discuţii să i se acorde până la 7.000 euro/ fermă, cumulat.

Iată şi ce propuneri de sprijin există pentru sectorul horticol, în funcţie de tipul de cultură şi de suprafaţa cultivată:

Cuantumuri/fermă - legume în câmp şi pomicultură

0,3- 1 ha- 700 EUR

1,01- 3 ha- 12.00 EUR

3,01- 5 ha – 3.000 EUR

5,01-10 ha – 4.000 EUR

Peste 10 ha -5.000 EUR

Cuantumuri/ fermă legume în spaţii protejate (sere şi solarii)

0,1 - 0,29 ha - 700 EUR

0,3 - 0,5 ha – 1.200 EUR

0,51 - 1 ha – 3.000 EUR

1,01 - 2 ha – 4.000 EUR

Peste 2 ha – 5.000 EUR

Sprijinul se poate cumula, fără a depăşi, însă, 7.000 euro/fermă. Fermierii nu ştiu nici dacă din cei 7.000 euro pe care îi pot primi se scade ajutorul primit în alte programe cum sunt Tomata sau Usturoiul.