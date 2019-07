Gest neaşteptat de solidaritate după  accidentul rutier cu 19 victime. Donator: „Vin de 12 ani, donez şi în Cipru de 4 ani, fără niciun fel de recompensă“

Un accident rutier produs marţi după-amiază, 9 iulie 2019, în judeţul Olt, în care au fost peste 20 de persoane implicate, 18 fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, iar în cazul unui alt bărbat constatându-se decesul chiar la locul accidentului, şefa Centrului Judeţean de Transfuzii Olt, medicul Ramona Lesnic, a făcut apel la donatori să se prezinte a doua zi pentru a se reface stocul de sânge. Mobilizarea oamenilor a fost, însă, peste aşteptări, peste 100 de persoane aşteptând miercuri, 10 iulie 2019, la prima oră să treacă prin evaluarea medicală specifică şi să poată dona, în condiţiile în care într-o zi obişnuită de donare sunt 30-50.

Pentru că, după calculle personalului, aşteptarea se putea prelungi până mult după orele prânzului, o parte, cărora programul nu le-a mai permis să rămână, au fost reprogramaţi şi vor dona în zilele următoare. Zeci de persoane au rămas, în schimb, să-şi aştepte rândul.

Cei mai mulţi, a confirmat personalul Centrului Judeţean de Transfuzii, sunt donatori fideli, care răspund de fiecare dată solicitărilor. Au fost, însă, şi persoane care au donat pentru prima dată, menţionând că au venit mânate de apelul de pe reţeaua de socializare şi de gândul că viaţa victimelor accidentului, sau viaţa altor pacienţi, ar fi în pericol în lipsa acestei solidarităţi.

„Am mai donat, prima dată după incendiul de la Colectiv, iar de atunci vin constant“, a declarat o doamnă care după locul ocupat avea de aşteptat ore bune până când să-i vină rândul. O altă tânără, însă, se afla pentru prima dată în postura de donator şi, deşi nu ştia exact ce presupune procedura, a trecut peste teamă şi a decis să doneze.

Un alt bărbat a declarat că donează de ceva vreme, ocazional, dar că apelul l-a sensibilizat în mod deosebit de data aceasta. „Sunt şofer, ştiţi, şi mă gândesc şi prin prisma asta. Puteam să am chiar eu nevoie de ajutor“, a spus donatorul.

„Nu cred că e normal să vii doar când vezi la televizor. Suntem cinci fraţi, toţi donăm“

Veronica Bît are 38 ani şi donează de 12. O face atât acasă, în România, cât şi în Cipru, unde locuieşte cu cele două fiice de patru ani. „Nu cred că e normal să vii doar când vezi la televizor, nu trebuie să moară cineva ca să vii să faci asta. Populaţia trebuie să conştientizeze. Mama mea a lucrat aici, la Policlinica Veche, 35 ani, tata e încă ambulanţier şi lucrează. Mama are, cred, 20-30 de ani de când donează, e puterea exemplului, normal. Toţi copiii, suntem cinci fraţi, donăm. Donez de la 26 de ani. Nu trebuie să fii pus într-o ipostază urâtă să faci asta. Consider că dacă omul ar avea, aşa, un minim pe educaţie, vine totul firesc“, a declarat tânăra, care a vorbit şi de experienţa de donator de sânge în Cipru.

Veronica Bît (stânga) donează de 12 ani, iar mama şi fraţii săi fac acelaşi lucru

„Cam la patru luni donez. Am patru ani de când donez şi în afară, în Cipru, fără niciun fel de recompensă. Nu vin pentru recompensă, adică vreau să spun că dacă te gândeşti la un moment dat să vii pentru..., n-ai mai face-o. Ţine de fiecare în parte“, a mai spus tânăr, explicând că în ţara în care locuieşte în prezent lucrurile se petrec un pic altfel. „Sunt foarte solidari, conştientizează foarte mult cât de important este. Acolo îţi oferă un biscuit şi o limonadă să nu ţi se facă rău, nimic altceva, nici o zi liberă. Dar, v-am spus, nu o fac pentru beneficii, te duci pentru că vrei tu, nu trebuie să fii într-o situaţie extremă, să ţi se-ntâmple ţie ceva. Acest lucru ar trebui să-l ştie fiecare, şi în plus să ştie că ajunţi trei oamenic o pungă de sânge“, a mai spus tânăra.

Printre oamenii veniţi să doneze sânge, mobilizaţi de apel, a fost şi medicul Livia Teleu, chirurg specializat în chirurgie toracică, şefa secţiei Chirurgie Toracică din Săpitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. „Nu m-am gândit că e aşa de aglomerat, voi reveni, cu siguranţă“, a spus dr. Teleu, care s-a grăbit să ajungă la pacienţii din spital.

Persoanele interesate să doneze ar trebui să ştie că, deşi schema de personal a centrului nu e completă, oamenii se mobilizează şi vin şi în week-end, de fiecare dată când oamenii sunt dispuşi să ajute, astfel, la salvarea de vieţi omeneşti.

Apelul personalului centrului ar fi, însă, acela de a ne prezenta periodic pentru donare: „E multă nevoie de sânge, să ştiţi, şi ne-am bucurat dacă oamenii ar veni constant, nu doar când se fac astfel de apeluri, ne-ar ajuta să veniţi constant“.

Un grav accident rutier, în care au fost imploicate şase autovehicule, s-a petrecut marţi, 10 iulie 2019, pe drumul european E 574, în dreptul localităţii Priseaca din judeţul Olt. Un bărbat a decedat iar două femei au fost grav rănite, numărul persoanelor implicate trecând de 20. 18 au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cei mai mulţi răniţi uşor, însă conducerea spitalului a declanşat planul alb,. Fiind chemaţi de acasă 15 medici şi peste 20 de asistenţi. De asemenea, Centrul Judeţean de Transfuzii a transmis o cantitate mai mare de sânge pentru a acoperi eventualele situaţii extreme, în acest context venind apelul şefei Centrului de Transfuzii de a se prezenta donatorii pentru refacerea stocului.

