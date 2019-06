Evaluare Naţională 2019. Câţi elevi de clasa a VIII-a nu pot susţine probele examenului şi de ce. Telverde pentru sesizarea neregulilor

Înscrierea pentru susţinerea examenului de Evaluare Naţională nu s-a mai derulat, în acest an, după regulile de anul trecut, motiv pentru care în judeţul Olt nu se mai regăsesc gimnazii fără elevi care să susţină examenul, secretarii şcolilor realizând înscrierile automat pentru absolvenţi. Cu toate acestea, câteva sute de elevi nu au acces la examen, fiind fie corigenţi, fie repetenţi, fie cu situaţia neîncheiată, fie dintre cei care au abandonat şcoala pe parcursul anului şcolar de-abia încheiat. La aceştia se mai adaugă, au precizat oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, absolvenţii şcolii gimnaziale speciale. În total, în judeţul Olt, diferenţa între numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar 2018-2019 şi numărul celor înscrişi pentru susţinerea examenului este de aproape 500 elevi (487), adică aproape 14% dintre elevii înscrişi iniţial în clasa a VIII-a.

În judeţul Olt sunt organizate 75 centre de examen, în care sunt aşteptaţi cei 3.048 absolvenţi de gimnaziu înscrişi.

Examenul începe marţi, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română, şi se continuă joi, 20 iunie, cu proba la Matematică, în judeţul Olt nefiind candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei la Limba şi literatura maternă.

Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 25 iunie, până la ora 12:00, în centrele de examen, iar contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie.



Număr special, valabil în perioada susţinerii probelor, pentru sesizarea neregulilor

Ministerul Educaţiei a comunicat pe site-ul oficial mai multe informaţii necesare candidaţilor. Astfel, absolvenţii claselor a VIII-a care susţin examenul trebuie să ştie că probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

„Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00“, a comunicat Ministerul Educaţiei.

Evaluarea Naţională se desfăşoară într-o singură sesiune, pe baza notelor obţinute la cele două probe (trei, în cazul elevilor care susţin şi proba la limba maternă) realizându-se admiterea la liceu. Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.





