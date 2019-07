Delirul asistenţilor maternali care au crescut-o pe Sorina: „Cerem să i se facă fetiţei expertiză la IML, să nu fie sedată“

După ce Judecătoria Slatina a hotărât să amâne judecarea cauzei, stabilind un nou termen pentru joi, 18 iulie 2019, avocatul familiei de asistenţi maternali, dar şi soţul fostei asistente maternale, Vasile Şărămăt, au făcut declaraţii pe acest subiect, ultimul aducând acuzaţii extrem de grave şi vorbind de o şpagă de 30.000 dolari pe care familia adoptatoare, Săcărin, ar fi dat-o pentru Sorina. Bărbatul a mai spus că suspectează că Sorina ar fi sedată, altfel nu-şi explică de ce nu a luat legătura cu familia care a crescut-o. Bărbatul a mai ameninţat că, în cazul în care preşedintele României nu se implică în soluţionarea acestui dosar, acesta va avea de suferit, pentru că „sunt alegeri“ şi „80% din diaspora e cu noi“.

„Dacă fetiţa va pleca din ţară, toată ţara va avea de suferit, inclusiv dom’ preşedinte“

„Au făcut afirmaţii că fetiţa s-a adaptat după a doua zi. E ceva de groază. Eu nu cred aşa ceva. Dacă un psiholog consideră că fetiţa aceasta... De ce nu o scot public, de ce nu o aduc să fie audiată fetiţa?! Ei nu doresc sub niciun fel să fie audiată fetiţa“, a spus Vasile Şărămăt, acuzând că nu ar fi decizii corecte în justiţie şi că şansele de a avea câştig de cauză sunt minime. „Speranţe? Să zice unu la mie, în felul cum decurge Justiţia, şanse minime. Dar, Dumnezeu e sus şi sperăm... Noi avem o inimă mare şi credem că se va face dreptate. Nu cred ca o ţară întreagă să cedeze în faţa justiţiei. Facem apel la dom’ preşedinte să ia neapărat măsuri. Se va vedea mai târziu greşeala care se va face cu această fetiţă. Dacă fetiţa va pleca din ţară, toată ţara va avea de suferit, inclusiv dom’ preşedinte. Şi facem apel la domnu’ ministrul Muncii.

„De ce o ţin ascunsă şi nu o scot la o televiziune?“

Această fetiţă este secehestrată de trei săptămâni şi nimeni nu ştie nimic de ea, pur şi simplu. Se zice că o plimbă două zile dintr-o parte în alta. Domnule, nu se poate, avem o justiţie! Ca să nu vedem o fetiţă de trei săptămâni de zile?! Toată lumea zice că e bine. De ce n-o vedem, fetiţa? De ce o ţin ascunsă şi nu o scot la o televizuune, n-o scot să fie audiată? Se spune că fetiţa nu vrea să ne sune. Mint, fetiţa şi-a dorit, a spus avocata lor că fetiţa, după a doua, a treia zi, a vrut să vorbească cu familia noastră şi ei nu o lasă sub nicio formă să vorbească cu familia noastră. Au zis că au încercat să ne sune. Noi am stat, am aşteptat săptămâni întregi lângă telefon. Sora ei, Andreea, mama, am stat lângă telefon de fix, ştiam că fata ştie numărul de telefon de fix şi ne va suna şi acum ne spune avocata că nu vrea să ne sune fetiţa. Eu nu cred acest lucru. Trebuie să iese cu fetiţa public, într-o emisiune TV, ca să vadă că fetiţa nu vrea să vorbească cu noi, noi nu credem. Să creşti un copil 9 ani de zile şi să nu dorească să vorbească cu familia ei după câteva săptămâni... Numai dacă e sedată, deşi, cum se vede la televizor, întreaga ţară, unde sunt sedative, pastile... Eu cred că aşa i s-a dat şi la fetiţa noastră. Cerem la IML să i se facă o expertiză, să nu fie sedată“, a spus Şărămăt, care a făcut, de asemenea, apel la prim-ministrul României, vorbind, din nou, de „mafia“ din justiţie şi acuzând că familia care a adotat-o pe Sorina ar fi mituit funcţionarii statului.



„Au dat şpagă 30.000 dolari, au apelat la doamna Gabriela Coman, nu se poate, trebuie să ia cineva măsuri, trebuie să-şi depună demisia! Nu se poate, 30% din banii de la Direcţie sunt daţi pe pastile, cu care sunt sedaţi copiii ca să fie afectaţi psihic. Venim (n.r. – şi la termenul din 18 iulie, de la Judecătoria Slatina), nu cedăm, nu lăsăm această fetiţă să fie târâtă... Toată diaspora, nu ştiu dacă aţi văzut, 80% este cu noi. Deci, dom’ preşedinte, dacă nu iese, va avea de suferit, vom vedea la alegeri, toată Diaspora este cu noi“, a mai spus Şărămăt.

Între timp alte anchete dispuse în cazul adopţiei fetiţei de 8 ani sunt în derulare la acest moment, un procuror din cadrul secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie deplasându-se, luni, 15 iulie 2019, la Mehedinţi pentru a investiga aspecte ale derulării procedurii de adopţie la DGASPC Mehedinţi.



